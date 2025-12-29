¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¡Öteam GOLD¡×²ò»¶¤Îà°Õ¿Þá
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÈ¯É½¤·¡¢½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£±£°£°£°¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤Î£³¼ïÌÜ¤ÇÂåÉ½¤ËÆâÄê¡££²£³Ç¯½Õ¤«¤é¤Ï¡Ö£ô£å£á£í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¡Ê¥Á¡¼¥à¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£µÇ¯½Õ¤´¤í¤ÎÃÊ³¬¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à²ò»¶¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿à°Õ¿Þá¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¤ò´Þ¤à£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££´Ç¯¸å¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à»þÂå¤«¤é»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£ô£å£á£í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿º´Æ£°½Çµ¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¡¢ËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¡¢Ìî¡¹Â¼ÂÀÍÛ¡ÊÇî»ü²ñ¡Ë¤é¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¹âÌÚ¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö¡Ê¸ÞÎØ¸å¤Î¡Ë·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åßµ¨¶¥µ»¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼¡¤Î·èÃÇ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¸Ä¡¹¤¬¡Ø¤½¤Î¸å¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×¡£Áá´ü¤Ë²ò»¶¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¸ÞÎØÁ°¤Ë¡ØÍèÇ¯¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÇº¤ó¤À¤ê¡¢¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¡££´ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÁ´½¸Ãæ¤ÇÄ©¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡ÊÄ¹Ìî¡¦¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¡££±Ê¬£µ£µÉÃ£±£²¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÂåÉ½¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡Ö°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´Â®ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²áµî£³ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÄºÅÀ¼è¤ê¤Ø¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£