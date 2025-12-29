白髪ぼかしも◎でこんなにオシャレ！？【40・50代】が参考にしたい♡「こなれボブ」

そろそろ髪型を変えたいと考えている40・50代には、おさまりが良く、清潔感やこなれ感もゲットできそうなボブヘアがおすすめ！ カットと合わせて、デザインカラーで気になっている白髪を目立たなくする白髪ぼかしも取り入れると、ぐっと今っぽいオシャレな雰囲気になれるかも。今回は、40・50代が参考にしたい「こなれボブ」をご紹介します。

これぞ最強ボブヘア！？ ハイライトをきかせたこなれボブ

インフルエンサーの@acco.mamaさんは「40代最強ボブヘア」とコメントを添えて、ご自身のヘアスタイルを投稿。「白髪気になるひとに激しくオススメしたいスタイル」なのだそう。ラフな抜け感のあるスタイリングはもちろん、髪色にも注目してみて。全体は明るめベージュで、髪を筋状に明るくするハイライトをところどころに散りばめたデザインカラーがオシャレ見えのポイント。白髪で悩んでいるようには見えない、垢抜けた仕上がりです。

思い切って個性的に仕上げるのもあり

@shoki______hairさんが「仙台白髪ぼかし」のハッシュタグを付けて投稿したヘアスタイルは、「プレイングカラー」をきかせたボブヘア。プレイングカラーとは、髪の表面と内側で異なるカラーで仕上げた遊び心たっぷりのデザインカラーです。内側より表面の白髪が気になる人や、一部に密集して白髪がある人は、こんな風にギミックをきかせたカラーリングもグッド。シャープなボブのカットラインと相まって、周りと差の付くオシャレヘアを楽しめそう。

ミニボブで爽やかにイメチェン

潔く襟足ギリギリまで短くしたミニボブなら、爽やかなイメージになれそう。ゆるやかなウェーブや顎にむかって緩やかにサイドを長くする前下がりのカットで、大人のこなれ感も同時に演出できるはず。おさまりの良い長さなので、乾かしたらスタイリング剤をつけるだけの簡単仕上げでもオシャレにきまりそう。髪は思い切って明るくすると、白髪があったことも忘れられるかも。

暗髪派の人はグレージュで透明感のあるボブへ

白髪ぼかしはダークトーンのベースでも、十分に実現できそうです。@sakosakosakosakoさんの投稿に付けられていた「白髪をぼかすハイライト」というハッシュタグからは、こんなヘアスタイルを発見。モードな雰囲気もただようタイトなボブは、ダークトーンでシックな雰囲気。細めのハイライトをたくさん入れて、シャレ感をアップさせています。@sakosakosakosakoさん曰く「ベースカラーは6レベルのダークなグレージュ」とのこと。地毛のようにも見えつつ透明感のあるカラーリングで、暗髪派の人はぜひ参考にしてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@shoki______hair様、@nodiss_miuk様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里