「意味わからない、変態？」ティッシュを鼻に突きわざと爆音を出す夫に批判殺到　 “確信犯”ぶりに妻の怒り爆発

家族の何気ない生活音が気になるという人はいるだろう。しかし、その音が「わざと」出されているものだとしたら、あなたならどうするだろうか。

ガールズちゃんねるに12月下旬、「夫のくしゃみに怒りがわく」という切実なトピックが立てられた。

「夫がほぼ毎日のようにティッシュでこよりを使って故意的に大音量のくしゃみをしています」

驚くべきことに、ティッシュで「こより」を作ってまで、自らくしゃみを誘発させているというのだ。（文：天音琴葉）

「2階にいても響いてきます。イラッ」

トピ主は夫のくしゃみの爆音と飛沫にストレスを感じ、「やめてほしい」と何度も伝えているが、行動は一向に改善されないらしい。

「2階にいても響いてきます。昨日も寝室にいたら1階居間から聞こえてきて、イラッ」

ついに堪忍袋の緒が切れたトピ主は、2階から階下の夫に向かって「うるさいって言ってるよね？！！聞こえんのか？！！」と、大声で怒鳴りつけたという。そこまでしなければ収まらない異常事態に、「どうしたら止むのでしょうか？」と困り果てている様子だ。

「おじさんのくしゃみ」はなぜデカい？老化説から快楽説まで

コメント欄では「故意に！？」「意味わからない 変態？」といった困惑の声が並ぶ一方で、この投稿をきっかけに、なぜ中高年の男性のくしゃみはあんなにうるさいのか、というテーマへ議論は発展した。

「おっさんって例外なくでかいくしゃみしない？」「おじさんのくしゃみで耳がおかしくなったことがある。何であんな大きな音なんだろう」

中には「筋肉の衰えらしいよ」と老化現象を指摘するコメントや、「思いっきり大きなくしゃみすると あとが実際に気持ちいいんだよ 快楽物質出てるな」といった分析もあった。だが、たとえ本人がスッキリしたとしても、家族にとってはたまったものではない。

「うちの旦那も…（中略）いやほんとに爆音でびっくりするんだよ…おそらく2〜3軒隣の家まで聞こえてんじゃないかってレベル」

トピ主は、夫は義実家ではこの行動をしないことも明かした。コメント欄に次のように書いている。

「ティッシュのこよりの方は義実家に滞在してる時はやらないし、意図的にだし、うるさいし汚いし、何度不快だからやめてほしいと言っても1回につき、ほっとくと10回以上やるし、こちらの存在を軽視してるからやるんだと思えて怒りがわきます」

外では抑えられるのに妻の前でだけは欲望を解放しているのだから、存在を軽視されてるとトピ主が憤るのは無理もない。夫に聞かせるために、「録音して大音量で流す」といったコメントも寄せられた。

たかがくしゃみ、と侮るなかれ。家族であっても最低限の配慮は必要だ。あなたの快感のために、私の平穏が犠牲になっている、という事実を、夫側には重く受け止めてほしいものである。

