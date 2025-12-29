面接中に「少しお待ちください」と1時間以上放置された男性　確認したら「担当者は帰った」と言われて激怒【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースは今年も2000本以上の記事を配信。その中から衝撃エピソードをピックアップした。面接中に「忘れて帰宅」され、1時間以上も放置された男性。謝罪も連絡も一切ないまま不採用となった驚愕の結末とは――。

面接官は一緒に働いてくれる人を精査する立場であって、応募者より偉い訳ではないだろう。だが、応募者に失礼な扱いをする面接官に遭遇したという話は後を絶たない。東京都の40代男性（ITエンジニア／システム開発・SE・インフラ）は、面接を受けた先でとんでもない事があった。

「面接終盤に少しお待ち下さいと言われ、そのまま待っていたものの1時間以上待っても戻ってこず」

いくらなんでも1時間以上は長すぎる。不審に思った男性が確認すると、驚愕の事態が分かった。（文：篠原みつき）

「自席に戻った際に面接を忘れて帰ったようでした」

なかなか戻らない面接官。当然、「明らかにおかしいので内線からどうなっているのか確認した」という。すると

「『担当者は帰った』と言われました。 面接時間は16時頃からと少し遅い時間でしたが、どうも面接の席を外し自席に戻った際に面接を忘れて帰ったようでした」

失礼にも程がある対応だ。自分がしていたことも忘れる程忙しかったのか、相当抜けた人だったのか……。いずれにしても、結果は到底納得できるものではなかった。

「謝罪もなくそのまま帰宅することになり、その後連絡もなく不採用だったようです」

驚くことに他の社員からの詫びもなかった上に、そのまま音沙汰なしとは呆れるばかりだ。そんな会社には入社しなくて良かったのではないか。

