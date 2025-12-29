牡蠣の“食べ放題”のはずが店員に「12個召し上がったのでこれ以上提供できません」と拒まれた女性の怒り【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースは今年も2000本以上の記事を配信。その中から衝撃エピソードをピックアップした。牡蠣食べ放題で「12個で終了」と店員に言われた女性。「ならば最初から最大12個とすれば？」と怒りが収まらない――。

店で提供されたサービスが事前に聞いていたものと違っていたら、不満を抱く人がほとんどだろう。

静岡県の50代女性がオイスターバーの「牡蠣食べ放題キャンペーン」を予約した際、メニューに、

「食べ過ぎは亜鉛の過剰摂取となり、吐き気、めまい、頭痛等の症状に見舞われるため10〜15個を目安に」

と注意書きがあったそう。海のミルクと呼ばれる牡蠣にはタンパク質などが豊富である一方、確かに1日10個程度に留めたほうがいいと言われることがある。（文：天音琴葉）

「ならば初めから『最大12個』とすれば？」

女性も体調を見つつ、少しずつオーダーしていったようだ。だが途中で店員のストップが入ったという。

「大丈夫そうなので追加オーダーしたら、『もう12個召し上がったのでこれ以上提供できません』と」

だがメニューには「10〜15個を目安に」と書いてあった。そのため女性は15個までオーダーできると思ったのだろう。

「症状もでていないし、飲酒もしていないので判断力も欠けていない状態だし。食べ放題なのでそれを伝えても、提供してくれませんでした。ならば初めから『最大12個』とすれば？ これってこちらが図々しいのでしょうか??」

拒み続けた店員の真意はわからないが、それなら理由を言ったほうが良かっただろう。

