12月29日、佳子さまが31歳のお誕生日を迎えられた。さまざまなご公務に励み、成年皇族としての存在感をいっそう強められたこの1年間を振り返ろう。

4月の石川県ご訪問をはじめとして、岐阜県、広島県、鳥取県、京都府など地方でのご公務も多かった佳子さま。日本工芸会の総裁を務められていることもあり、訪問先の伝統工芸を活かした“ご当地アクセサリー”を頻繁にお召しになっていた。

「例えば、5月に岐阜を訪問された際には、『七窯社』というブランドの美濃焼のイヤリングをお選びになっていましたが、佳子さまのご着用直後に、販売店には昨年1年間で売れた分の5倍の注文が殺到したといいます。

ほかにも、広島で身につけられたイヤリングの販売元が《今までない、注文数でしたので驚いています》とXで明かすなど、“佳子さま売れ”が何度も起こりました」（皇室担当記者）

アクセサリーだけでなく、華やかなお召し物の数々にも注目が集まった。

「8月の大阪・関西万博ご視察時には、クラシカルなドットワンピースをお召しでしたが、公式キャラクターの『ミャクミャク』を想起させると話題に。また、日本との外交関係樹立130周年にの節目を迎えたブラジルを公式訪問された際には、大胆にカメリアが描かれたワンピースをお召しになりました。『Viaggio Blu』（ビアッジョブルー）というブランドの、59400円の商品でしたが、問い合わせが殺到し完売。追加生産も決まるほどの人気ぶりが注目を集めました」（前出・皇室担当記者）

ブラジルご訪問中に同国の連邦議会で開かれた記念式典に臨まれた際には、佳子さまはは「日本とブラジルの人々がこれからも交流を進め、寄り添い合う未来を思い描いております。大切な友人、アミーゴとして」と、ポルトガル語も交えたお言葉を述べられていた。4度目の外国公式訪問となる華々しい国際親善だったが、その裏で、予想外のトラブルも……。

「ブラジル国内をエコノミークラスでご移動中に、お休みになられていた佳子さまの寝顔が乗客に盗撮され、Xで拡散されてしまったのです。宮内庁は即座にX社に問い合わせましたが、削除を含む対応は困難との回答があったと公表しました。

その後に黒田武一郎宮内庁次長（当時）は『再発をどう防ぐか検討しなければいけない』と問題視し、11月の秋篠宮さまもお誕生日の会見で本件に言及されるほどの騒動となり、話題を集めました」（前出・皇室担当記者）

さまざまな“試練”を乗り越えながら、奮闘の日々を過ごされてきた佳子さま。2026年のいっそうのご活躍にも期待したい――。