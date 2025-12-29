40万円のバッグ、買おうとしたら「お値段ご存じですか〜」店員に煽られて激怒　方言全開で切り返した女性【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースは今年も2000本以上の記事を配信。その中から衝撃エピソードをピックアップした。「お値段ご存知ですか」と客を値踏みする高級ブランド店員。投稿者は「なんぼでもエエけん包んで！」と啖呵を切る――。

ほとんどの接客業、店舗スタッフは礼儀正しいものだが、まれに失礼な接客に遭遇することがある。投稿を寄せたのは徳島県の50代女性。東京への買い物旅行で、某デパートの高級ファッションブランド店を訪れた際の出来事だ。（文：湊真智人）

店内を見て回る中、あるバッグに「一目惚れ」した女性は、すぐに購入しようとしたのだが……。

「『こちらお願いします』と店員さんにお伝えしました。（しかし、店員は）『お値段ご存知ですか〜』バカにしてますよね」

「なんぼでもエエけん包んで！」

身の丈に合っていないと思われたのか。客を値踏みするような発言に、女性は「感じ悪い」と思いつつ、こう一蹴した。

「『なんぼでもエエけん包んで！』と四国徳島弁で返事しました。40万くらいでしたが私には高くない」

女性の豪快な一声には、この店員もたじろいだことだろう。

同様の体験談がもう一つ寄せられた。神奈川県の60代女性は、「いつも同じブランドで靴を買っていました」と明かす。

結婚を機に横浜から地方へ引っ越した後、デパートに同じブランドを見つけ「嬉しくなり、買う気満々で」訪れた。女性が「この靴の23〜25センチありますか？」と店員に訊ねると、

「お客さん、この靴高いのご存知ですか」

と在庫の確認もせず聞いてきた。そこでブランド名をサラッと「〜ですよね？」と答えると、相手は

「なんだ知ってるんだ」

と思ったままを口にした。客の要望に応えずいきなり高価格だと宣言してくるのは、ただの嫌味に感じてしまう。謝罪もなかったようで、女性も気分を害したようだ。

「よほど貧しく見えたのか、たまたま23〜25センチの在庫が無かったのですが、嫌な気分でその場を離れました」

