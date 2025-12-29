第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に２年連続９回目の出場を果たした東京国際大は過去最高順位の４位を目標に掲げる。前回１０区で１１位でもらったタスキを８位に引き上げてシード権獲得に貢献した大村良紀（４年）は、最後の箱根で再び同区での好走を誓った。１日３食自炊するほどの料理派。オフには特大のチーズケーキを作り、チームを胃袋からもり立てる。今季は春先の疲労が抜けきれず、コンディション維持に苦戦。体の使い方を見直して挑む競技人生ラストランで、恩師の故・横溝三郎監督にもささげる歓喜を引き寄せる。

料理大好き“シェフランナー”が、今大会も１０区で救世主になると宣言した。「プレッシャーは一切ない。最高の走りをする」。目標の４位以上へ、大村は自ら積み上げてきた“食と走り”の集大成をぶつける。

前回は１０区を任され、１１位から３人を抜いて８位。４チーム中、１校がシードを落とす緊迫した状況で、「思っていたよりゴールが遠かった」と人生で最も長く感じたラスト５００メートルを駆け抜け、チーム３年ぶりのシード権を呼び込んだ。

大村のこだわりは「食」。寮では毎日食事が提供されるが「居住スペースにある共有キッチンで調理している」と一日３食の自炊を続ける。献立は野菜炒めを軸に「飽きないように工夫している」と毎食違うメニューを考える。エネルギー源は自分でまかなうのだ。

オフはお菓子作りでチームの士気を高める。得意料理はバスクチーズケーキ。みんなで食べられるホールケーキサイズで、チームメートに振る舞うのが恒例だ。「僕は味見だけして終わることも多い」と笑うほど、出来上がるとあっという間になくなる人気ぶり。チームを一つにしてきた。

今季、序盤にハーフマラソンを３度走ったことで疲労が抜けきらず「練習もなんとかついていくのが精いっぱい」と苦しんだ。体の使い方を見直し、トレーナーと二人三脚で、でん部やハムストリングを重点的に強化。箱根をピークに設定し、「いまは違和感なく走り切れている」と状態は上向きだ。「気持ちで頑張ってきた」と粘り強さは昨年を超え、過去一番と自負する。

箱根は競技人生最後のレース。度重なる故障の経験から体の使い方に興味が湧き、理学療法士を志して専門学校へ進学する。先月１４日、故・横溝三郎監督の一周忌を迎え、黙とうをささげた。「高校１年の頃から目をかけていただいた。良い報告をしたい」。屈指の料理派が、恩師への思いも胸に最後の箱根路を駆け抜ける。（綾部 健真）

◆大村 良紀（おおむら・よしき）２００４年１月２２日、静岡・浜松市生まれ。２１歳。浜松商１年に県高校新人陸上５０００メートルで３位。東京国際大人間社会学部へ進学。箱根駅伝は３年１０区６位。自己ベストは５０００メートルが１４分１６秒２８、１万メートルが２９分３４秒３４、ハーフマラソンが１時間２分５１秒。趣味は「料理で１日３食自炊中」。オフの日には「お菓子作り」が日課で、チームメートにバスクチーズケーキをふるまう。１７４センチ、５４キロ。

◆東京国際大 １９６５年、国際商科大として創立。８６年から現校名。２００８年に野球部の監督に元広島の古葉竹識氏を招くなど、複数の運動部を強化。駅伝部は１１年に中大ＯＢの横溝三郎総監督、大志田秀次監督体制で創部。箱根駅伝は１６年に初出場して１７位。最高成績は初のシード権を獲得した２０年と２２年の５位。２１年出雲駅伝で学生３大駅伝初優勝。全日本大学駅伝は１９年の４位が最高。練習拠点は埼玉・坂戸市。タスキの色は紺青。長距離部員は６５人、学生スタッフ８人。主なＯＢは東京五輪１万メートル代表の伊藤達彦（ホンダ）ら。