SKE48の熊崎晴香（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。千葉・中山競馬場で開催された有馬記念を的中したことを報告した。

「今年も有馬記念、現地観戦 いざ中山競馬場へ」と、購入馬券を手にしてゴール前付近でピースサインを見せるショットを投稿。「迫力のあるレースに、応援しているファンの皆さんの歓声。あの瞬間を、感動を現地で味わえることができてとても幸せでした！！ミュージアムマイル、C.デムーロジョッキーおめでとうございます！！そして、私も3連単的中で最高の一年の締めくくりとなりました！」と、優勝したミュージアムマイルとデムーロ騎手が映った場内の大画面や、自身の歓喜ショットなどをアップした。また、ビールを手にした姿や、TBS系連続ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」展示コーナーなどに訪れたショットも公開した。

有馬記念は3番人気のミュージアムマイルが1着、2着には12番人気のコスモキュランダが入って波乱を演出し、3着は2番人気のダノンデサイル。3連単は13万1710円の高配当となった。

元SKEメンバーの菅原茉椰からコメント欄で「ご馳走様です」とおねだりされたほか、ファンやフォロワーからも「クマ様最高の笑顔だ〜」「写真もかわいい」「凄すぎる」「素晴らしい締めくくり」などのコメントが寄せられた。

熊崎は、名古屋市生まれ。愛称「くまちゃん」。12年11月にSKE48の6期生として加入。14年のシングル「不器用太陽」で初選抜入り。今年9月24日発売の35枚目シングル「Karma」で佐藤佳穂とダブルセンターを任され、松井珠理奈と松井玲奈に次いでSKEにおいて3作以上のシングル曲センターを務めた3人目のメンバーとなった。趣味は競馬、スポーツ観戦。好きな食べ物は枝豆、イチゴ。身長160センチ。血液型O。