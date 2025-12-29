WBC・IBF世界バンタム級前統一王者の中谷潤人選手が27日、セバスチャン・エルナンデス選手に判定勝ちし、スーパーバンタム級転向後初勝利を飾りました。

判定は3-0でしたが、採点は115―113が2人、118―110が1人と、僅差での勝利。中谷選手は「すごくタフな試合になったなという印象ですね。気持ちのいる闘いだったので、最後まで気持ちを切らさずにファイトできたのが勝因だったかなと思います」と振り返りました。

大きく腫れ上がった右目は、「(試合)中盤ぐらいに頭が当たった。パンチももらっていたので、だんだん腫れてきた」と説明。「日頃から練習で目が塞がったときの状況とかもイメージはしている。そこは実際に見えづらくなっても、慌てることなくやれた」とアクシデントにもうまく対応しました。

同じくこの日戦った井上尚弥選手と並び、国内新記録のプロデビューから32連勝(24KO)を飾った中谷選手でしたがKO勝利とはいかず、階級を変更したことによる壁について「バンタム級で倒せていたタイミングはいくつかあったと思うんですけど、この階級で闘ってみて、相手の耐久力を感じながら闘っていた。そこらへんは(階級を上げたことが要因だと)思われるのは仕方がない」と冷静に分析。続けて、「闘い方によって全然対応できてくると思いますし、これからこの試合を糧にスーパーバンタム級に絶対アジャストするという気持ちを持っている。これからの成長につなげたいなと思います」と将来を見据えました。