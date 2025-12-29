フットサル女子日本代表の松本直美（28＝浦安ラス・ボニータス）が28日、自身のインスタグラムを更新。オリジナルコラボグッズを投稿した。

「FUTSAL NUT×Naomi Matsumoto×GALLERY・2」と記し、自身がフットサルブランドやスポーツショップとコラボレーションしたオリジナルロングTシャツを紹介。「GALLERY・2限定のオリジナルロンT発売中 色味もデザインもお気に入りでオフの日にたくさん着たい一枚 限定アイテムなのでぜひチェックしてみてね」とつづり、グレー、ベージュ、水色のかわいらしいTシャツを着たモデルショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃかわいい」「Cute」「めちゃくちゃ似合ってる」「美しいすぎてヤバい」「最強に激綺麗すぎ」などのコメントが寄せられた。

松本は東京都出身。5歳の時にサッカーを始めた。ジェフユナイテッド市原・千葉U−18でプレーし、一度は競技を引退。調理師だった父の影響もあって、調理学校に進学して調理師免許を取得。ホテルに就職後にフットサルに誘われたことで再び選手としての思いが再燃。退職して十条FCに加入。さいたまSAICOLOを経て、21年に現所属のバルドラール浦安ラス・ボニータスに移籍。同年6月に女子日本代表初選出。今年に開催された女子アジア杯中国大会優勝や、女子W杯フィリピン大会ベストなどに貢献。今年4月には芸能事務所のホリプロとマネジメント契約を締結。今月22日には、大胆な露出カットなどで鍛え上げたバキバキ腹筋も披露した初のデジタル写真集「Sweetest Swift フットサル界の天使すぎるスピードスター」（集英社）も発売。SNSではフットサルの様子だけでなく、プライベートショットなども投稿し、インフルエンサーの一面も。好きなアーティストはBLACKPINK。好きな食べ物はギョーザ。趣味はサウナ。身長158センチ。血液型B。