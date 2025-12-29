井上尚弥が「全く納得していない」猛省したピカソ戦　米識者が説いた“負けない怪物”の現在地「パッキャオのように進化してる」

ピカソに付け入る隙を与えず圧倒した井上(C)Getty Images

ド派手なKO劇とはならなかった。

現地時間12月27日、サウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）は、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ち。前人未到の世界戦27連勝を飾った。

【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目

KOを狙う強い意志は、相手の懐に入り込んで、足を止めて強打を見舞う姿勢に表れていた。しかし、そんな井上の強打にひるまなかったピカソもタフネスもあり、試合は判定決着に。勝者となった“モンスター”だが、試合後には「ちょっと集中力に欠けるというか。まぁ自分自身は全く納得していない内容」と吐露。仕留め切れなかった己のパフォーマンスを悔いた。

井上が「攻略できなかったのは自分の弱さ」とも漏らした防衛戦だったが、客観的に見れば、「完勝」と言っていい内容だった。ましてやトップファイターとしては異例とも言える年間4試合目という事実を加味すれば、その価値は俄然高まるはずだ。

実際、“ボクシングの本場”では、貫禄の勝利を飾った井上に対する称賛が飛んだ。専門メディア『Boxing Scene』で論客を務める名物トレーナーのスティーブン・エドワーズ氏は自身のXで「イノウエはパッキャオのように進化している」と指摘。世界6階級制覇王者となった“傑物”マニー・パッキャオ（フィリピン）との比較を展開した。

「今のイノウエは以前までの荒っぽいボクシングは見られない。相手に捕まってKOされそうな顔をしているのに、実際にはそんなこと絶対に起こらない。つまり、イノウエは素晴らしいファイターということだ。126ポンド以下の階級では、間違いなく歴史上トップ10に入る」