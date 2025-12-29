今季もファイターズへの熱いご声援ありがとうございました。１０年ぶりのリーグ優勝を目指す来季は、西川選手が５年ぶりに北海道に帰ってきます。自分と西川選手とは同期で同学年。同じ右投げ左打ちということで、１年目から切磋琢磨してきました。

若い頃、２軍のナイターで思うような結果を残せず、鎌ケ谷の室内で日付が変わるまで２人でバットを振っていたこともありました。彼は真面目で一生懸命な性格です。自分が納得するまで家に帰らないという姿も見てきました。そんな彼が他球団を経験し、今のファイターズにリスペクトを持ちながら新しい「西川遥輝」を見せてくれるのではないかとワクワクしています。背番号は５年前と同じ「７」。本人は「背負わせてもらう」と謙虚に語っていましたが、彼自身が背番号「７」を大きくしたからこそ、もう一度背負うチャンスが回ってきたと、自分は思います。ユニホームを着てより一層輝く西川選手の活躍に期待です。

来季は西川選手だけでなく阪神から島本投手も加入し、加藤貴投手、山崎投手など９２年生まれの同学年の選手も増えました。若い選手が多いファイターズだからこそ、３０歳以上の選手が活躍することによってチーム力はぐっと上がると感じます。来季は同学年の選手にもより一層注目していきたいと思っています。

Ｆビレッジは来季で開業４年目を迎えます。開業前からこのコラムで色々と紹介してきましたが、まだまだ完成形ではありません。これからさらに進化するＦビレッジに期待していただければと思います。今回が最終回となりますが、スポーツ報知でのコラムを読んでいただきありがとうございました。来年もファイターズへの熱いご声援をよろしくお願いします！（谷口 雄也）＝おわり＝