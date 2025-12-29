³¤ÊÝ¤ÎÆÃ¼ìµßÆñÂâ¤Ë¡Ö£É£Í£ÏÍ¦´º¾Þ¡×¡¡È¯Â£µ£°Ç¯¤Ç½é¤Î²÷µó¡ÖÀèÇÚ¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î»×¤¤¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ËÈ¯Â£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÆÃ¼ìµßÆñÂâ¡ÊÆÃµßÂâ¡Ë¤¬¡¢¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¡Ê£É£Í£Ï¡Ë¤«¤é³¤Æñµß½õ¤Ç¤ÎÍ¦´º¤Ê¹Ô°Ù¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö£É£Í£ÏÍ¦´º¾Þ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±Ä£½é¤Î²÷µó¤Ë¡¢ÂâÄ¹¤ÎÌîÅÄ·òÅÍ¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¡á²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡á¤Ï¡Ö£µ£°Ç¯¤ÎÂâ°÷¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¡£ÀèÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£±·î£²£³ÆüÍ¼¡¢¿À¸Í¹Á²¤Çµ¯¤¤¿¡£³°¹ñÁ¥ÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¤È²¡Á¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢²¡Á¥¤¬Å¾Ê¤¡££³¿Í¾è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆ±Á¥¤Ï£·£°ÂåÁ¥Ä¹¤¬»àË´¤·¡¢¾èÁÈ°÷¤Î£·£°ÂåÃËÀ¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾×ÆÍ¤«¤éÌó£¶»þ´Ö¸å¡¢°Å¤¤³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¥Æâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£¶£°ÂåÃËÀ¤òÆÃµßÂâ°÷¤¬µß¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅ¾Ê¤Á¥¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆÃµßÂâ¤Î£µ£°Ç¯´Ö¤Ç¡¢Å¾Ê¤Á¥¤ÎÂÐ±þ»öÎã¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¡£ÀèÇÚÊý¤Î¼ºÇÔ¤ä¶ìÏ«¤òµ¤·¤¿»ñÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µòÅÀ¤Î±©ÅÄÆÃ¼ìµßÆñ´ðÃÏ¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ê¤É¤ÇÆüº¢¤«¤é»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»ö°Æ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÂâ°÷¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¡£
¡¡É½¾´¾õ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡ØÆÃ¼ìµßÆñÂâ¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤ë¡££µ£°Ç¯Ê¬¤ÎÀèÇÚ¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î»×¤¤¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢´ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê¾ì¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢ÆÃµßÂâ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¡¢³èÆ°¤äµ»½Ñ¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç½õ¤«¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃµßÂâ¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¼¡¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö£±£°£°¼þÇ¯¤ä¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÆÃµßÂâ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¡ØÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¿ÍÌ¿µß½õ¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½ÑÌÌ¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×