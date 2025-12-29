³ÑÅÄÍµµ£¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¡Ö£Æ£±¤Ï²¿¤«¸À¤¦¤Ù¤¤À¡×ÈáÄËÁÊ¤¨¡¡ÁÔÀä¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¼õÆñÂ³¤
¡Ú£Æ£±¡¦³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¶ìÆ®¤ÎÆü¡¹¡Ê£²¡Ë¡Ûº£µ¨¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£µ·î¤ÎÂè£·Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã£Ç£Ð¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª£±²óÌÜ¤Î³«»ÏÁá¡¹¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¥¹¥Ô¥ó¡£ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ·ã¤·¤¯Â¦ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÏÃè¤òÉñ¤Ã¤ÆÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤ÏÆ¬¤«¤éÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÔÀä¤ÊÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ï³ÑÅÄ¤Î°ÂÈÝ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤«¤é¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï´ñÀ×Åª¤ËÉé½ý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¤³¤Î£Ç£Ð¤«¤éºÇ¿··¿¥Õ¥í¥¢¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤ÊÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ÈÍÑÉÔÇ½¤Ë¡£¼¡Àï¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¤«¤éµì·¿¥Õ¥í¥¢¤Î»ÈÍÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È³°¤Ç¤ÎÁûÆ°¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤ËÁö¹Ô¤òË¸³²¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤êÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç³ÑÅÄ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ÎÊì¹ñ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÇÈóÆñ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤·¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç£Æ£±¤Ï²¿¤«¸À¤¦¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¡£¤¹¤ë¤È£Æ£±¤òÅý³ç¤¹¤ë¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Á¡Ë¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¨¥à²ñÄ¹¤¬¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌ¤òÃÇ¸ÇÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö£Æ£±£Ô£Ö¡×¤Ç¡ÖÈðëîÃæ½ý¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤¿¤Àµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥æ¥¦¥¤¬Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²ÃÃ´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¶¤Ë¿¼¹ï¤ÊÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë³ÑÅÄ¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤¬¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëàÉÔ²Ä²òºÛÄêá¤À¡£