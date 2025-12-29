¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁí¹ç£³°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÏ²ÁÂç¡¡Âç¥¨¡¼¥¹¤ÏÉÔºß¤â±ÝÌÚ´ÆÆÄ¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÁí¹çÎÏ¡×
¡¡Ìò¼Ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤¿¡£Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£²²ó¤ÏÁí¹çÎÏ¤¬Éð´ï¤ÎÁÏ²ÁÂç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸Ä¡¹¤Îà°ÂÄê´¶á¤ÇÁí¹ç£³°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú·²Íº³äµò¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤à£¶¶¯¤¿¤Á¡Ê£²¡Ë¡Ûº£µ¨¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ÏÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¤Î£³°Ì¤Ç¡¢Á´£¶Áª¼ê¤¬¶è´Ö£µ°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£·°Ì¤È½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢Á´£¸Áª¼ê¤¬¶è´Ö£±£°°Ì°ÊÆâ¤È¤Þ¤È¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÇ¯¤Ï¶è´Ö£²·å¤Ê¤É¡¢ÇÈ¤Î¤¢¤ë±ØÅÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÁí¹çÎÏ¡¢¶è´Ö£µ°Ì°ÊÆâ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¾õ¶·¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤ÏÉÔºß¤À¤¬¡¢Á°²ó£´¶è£¶°Ì¤ÎÌîÂôÍª¿¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Æ±£±£°¶è£±£³°Ì¤Ç¡¢£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®ÃÓè½´õ¡¢Æ±£³¶è£²°Ì¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥à¥Á¡¼¥Ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£³Ç¯¡Ë¡¢Æ±£µ¶è£±£°°Ì¤Ç¡¢£±£±·î¤ÎÀ¤ÅÄÃ«£²£´£¶¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÍ¥¾¡¤Î»³¸ýæÆµ±¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤à·Ð¸³¼Ô£·¿Í¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¥à¥Á¡¼¥Ë¤Ï£±£±·î¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ò£²£·Ê¬£³£´ÉÃ£³£²¤È¼«¸Ê¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»Ø´ø´±¤Ï£²¶è¤ò´õË¾¤¹¤ë¥à¥Á¡¼¥Ë¤ò¡Ö½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£°£°¡ó¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±·î¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë°Ê¹ß¡¢ËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶è´Ö¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬£´¡¢£µ¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤òÂ³¤±¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤â±ýÏ©£³°Ì°ÊÆâ¤ÇÁí¹ç£³°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢£´¡¢£µ¶è¤¬°ì¤Ä¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È±ýÏ©¤Ç¾å°Ì¤òÁÀ¤¦¡£·Ð¸³¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥·¡¼¥É¾ïÏ¢¹»¤«¤éà¼¡¤Ê¤ëÃÊ³¬á¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£