◆全国高校ラグビー１回戦 立命館慶祥２０―７仙台育英（２８日、花園ラグビー場）

１回戦が行われた。３大会ぶり２度目出場の立命館慶祥（南北海道）は、３０大会連続３２度目出場の仙台育英（宮城）に２０―７で勝利し、創部３０年目で花園初白星。ＦＷ陣がモールで押し込み２トライを奪うなど得点を重ね、全国常連校を破った。３０日の２回戦では、長崎北陽台と対戦する。

北の立命が“本拠地”関西で花園初勝利の扉をこじあけた。１９９６年の創部から３０年目。立命大、リーグワンの横浜キヤノンを経て２３年に就任した高島忍監督（３３）は、「もう少し点を取られる可能性があると思っていたのでディフェンスがよく頑張った。新たな歴史を刻めたのは本当にうれしい」と喜びをかみしめた。

バックスを中心とした「展開力」で全国に駒を進めてきたが、この日はＦＷが存在感を示した。前半終了間際の３０分。ゴール前５メートルのラインアウトからモールで押し込み、最後はフランカー・小原煌大（３年）がトライを決め、５点を先制した。

後半５分には、１２フェーズに及ぶ粘り強い攻撃からＷＴＢの松橋佑朔（３年）がトライ。持ち味を発揮して追加点を奪うと、１５点リードの同２６分にもゴール前５メートルのラインアウトからモールで攻め、最後はフッカー・小池榛（２年）がダメ押しのトライを奪って勝負を決定づけた。

２０日の関西入り後は、立命大や、この日同じく花園初勝利を挙げた聖光学院（福島）の選手たちと合同練習を実施。同校の宇佐美和彦監督と高島監督が立命大のチームメートだった縁で、充実の直前合宿が実現した。ＦＷ陣はレベルの高い相手に対して何度もモールの動きを確認してこの日の試合に臨み、小原は「仙台育英さんの研究をしてきて、練習の成果が結果に出て良かった。バックスが注目されがちだけど、うちのＦＷはタックルがいい」と充実の汗をぬぐった。

南北海道勢としては、２０２１年の札幌山の手以来４大会ぶりの勝利。次戦は、道勢３５大会ぶりの３回戦進出を懸けて強豪・長崎北陽台と対戦する。ＳＯ田尾公謙主将（３年）は「１勝はうれしいけど、僕たちは２勝を目指している。喜びすぎず、２回戦に向けて練習したい」。２つめの白星を手にし、新年を聖地で迎える。

（島山 知房）