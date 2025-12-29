¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´ØÀ¾³Ø±¡¤¬´°ÉõÈ¯¿Ê¤Ç¸©Àª90¾¡ÌÜ¡¡SOÌÚ»³¡Ö¤Þ¤º¤Ï1Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡´ØÀ¾³Ø±¡50¡½0¶å½£³Ø±¡¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡1²óÀï14»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ò50¡½0¤Ç°µÅÝ¤·¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Å¸³«ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·×8¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢´°Éõ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¸©Àª90¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£2²óÀï¤Ï30Æü¤Ç¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥É¹»¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¼«¿Ø¤Ç¤â¥¥Ã¥¯¤ò»È¤ï¤º¡¢º¸±¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éFW¤âBK¤â¥é¥¤¥ó»²²Ã¤·¤ÆÆÍÇË¤ò¿Þ¤ë¡£Á°È¾3Ê¬¤Ë¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎHO¹õÅÄ¤¬Ã¥¤Ã¤¿ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Áö¤ê¤ËÁö¤Ã¤Æ·×8¥È¥é¥¤ÎÌ»º¡£°ÂÆ£¾»¹¨´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSOÌÚ»³¤À¡£¥Ñ¥¹¤ò»¶¤é¤·¤ÆÌ£Êý¤òÀ¸¤«¤·¡¢50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ1¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥²¥¤¥ó¤òÏ¢È¯¡£¸åÈ¾16Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥¨¡¼¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¶å½£³Ø±¡¤ÎËÉ¸æÌÖ¤òÇË¤Ã¤ÆÌó50¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤êÀÚ¤ëÆÈÁö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡4ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢2³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦Å´Ê¿¡Ê´Ø³ØÂç2Ç¯¡Ë¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¹â¹»¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡¤Ø¡£¡ÖÊóÆÁ¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢´Ø³Ø¤Ç²Ö±à¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·»¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¡£À»ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·»¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤¤¡¢¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¤ò·âÇË¡£º£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡50ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ´°Éõ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¸©Àª90¾¡ÌÜ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ï¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÌÚ»³¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï1Æü¡Ê¸µÆü¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÀï°ìÀï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£²áµî¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ÏÂè90²óÂç²ñ¡Ê10Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î4¶¯¡£¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£¡¡¡ÊÀ¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë