◇第105回全国高校ラグビー1回戦 光泉カトリック106―3山形中央（2025年12月28日 花園）

光泉カトリックが滋賀県勢最多106得点の大勝劇で最高のスタートを切った。前半3分、体重100キロのPR中島が相手のディフェンスを強力な当たりではじき飛ばし、左中間に飛び込んで先制のトライ。出場した前半30分だけでハットトリックを達成し「ゴール前までチームがつなげてくれたもの。僕というより、チームのトライだと思っています」と仲間に感謝した。

名前の真海偉（まうい）には「お母さんがハワイ好き。太陽のように照らしてほしい」という願いが込められている。中学時代はラグビーと並行してもともと興味があったという柔道部にも所属した。「小さい頃からやっていたし、やっぱり花園に出たい」と高校はラグビーに専念した。

漫才日本一を決めるM―1グランプリ2025を制した「たくろう」のボケ担当・赤木の母校。中島は先輩に続きたい気持ちがあるかと問われると、「あります。ベスト8に絶対行きます」と力を込めた。No・8山鹿は「同じ高校ということを知って、誇らしかった」と笑った。たくろうは7年ぶりの準決勝進出で勢いをつけ、そのまま頂点まで駆け上がった。先輩の快挙にラグビー部も続きたい。2回戦はシード校の大阪桐蔭が相手。目標に掲げる8強入りへ、ここで立ち止まるわけにはいかない。 （松岡 咲季）