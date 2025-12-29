大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に松田聖子（63）が出場することが発表された。紅組と白組の対戦後に“究極の大トリ”として「青い珊瑚礁」を歌う。この日は東京・渋谷のNHKホールでリハーサルも始まった。

“永遠のアイドル”が5年ぶりに紅白のステージに帰ってくる。MISIA（年齢非公表）とMrs. GREEN APPLEが両組のトリを務めた後、初出場の1980年に歌った「青い珊瑚礁」をホールで生歌唱する。聖子は「再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。皆さまへの感謝を込めて、精いっぱい歌いたい」と力を込めた。

2021年12月18日に最愛の娘・神田沙也加さんが急逝して以来、遠ざかっていた紅白。この年は出場が決まっていたが本番6日前に辞退。母娘でも出場した特別な舞台で、当時を知る関係者は「あまりに深い悲しみで、とても歌える状態ではなかった」と振り返る。その後もNHKからのオファーは続いたが断り続けていた。

ただ今年は聖子にとってデビュー45周年の節目で、放送100年というタイミングでもある。日本のテレビ史を象徴する歌手の出場を実現するべくNHKは粘り強い交渉を続けた。関係者は「一度は断ったようですが、最高の大舞台を用意することが決まりクリスマスごろから急に動き出した」と明かした。

「青い珊瑚礁」も今年の紅白にふさわしい曲だ。昨年にNewJeansのハニ（21）がカバーするとその動画がSNSで大バズリ。国内外でヒットし若い世代にも広まった。老若男女に親しまれ、聖子も「私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です」と曲への愛を明かした。

当日は舞台に勢ぞろいする出場歌手の中心で聖子が歌う。18年にもサザンオールスターズが同じ形で歌っており、今も“神回”として語り継がれている。局関係者も「大物歌手たちの中で聖子さんが歌うことでどんな化学反応が起きるのか」と期待。聖子が再び紅白で伝説をつくる。