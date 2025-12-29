DOMOTOの堂本光一（46）が28日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで結婚を発表した。お相手は元女優の一般女性（41）。長年アイドルの第一線を走る“王子”がついにプリンセスと結ばれた。

「王子」と呼ばれる貴公子然としたルックスで知られる光一。ケガを押して舞台に立ち続け、「Endless SHOCK」では代役なしの単独主演では国内演劇最多の2128回の記録を持つストイックな男でもある。共演者をはじめ多くの人から慕われる。コロナ下では感染予防対策を講じた新たな作品を生み出すなど、プロデューサーとしての手腕も高い、まさに完璧なアイドルだ。

一方で、オタク気質など対照的なキャラも秘めている。ゲーム「ファイナルファンタジー11」やF1など好きな物への熱中ぶりは凄く、F1はタイヤを寝室に飾るほど。コンサートでは「後ろの方は見えていない」と言い放つ“ドSトーク”も。20年以上良好な関係を築いてきたファンとの間だから可能なやりとりだが“完璧”とのギャップがファンの心をつかんで離さない。