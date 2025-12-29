◇第105回全国高校ラグビー1回戦 長崎北陽台72―7富山第一（2025年12月28日 花園）

聖地、花園でリズムに乗った。長崎北陽台はFW中心の攻めでテンポをつかんで快勝。原動力はPR田中（3年）だ。105キロの巨体で何度も前進。最大の見せ場は前半21分。ゴール前でパスを受けると、推進力を発揮してインゴールに飛び込んだ。「もっと多くゲインできるように体を張っていきたい」と力強かった。

長崎北陽台に進んだのは運命的だった。母の朋子さんが、音楽教師として勤務していたからだ。年少から始めたピアノは中学2年まで続けた。お気に入りはモーツァルトのレクイエム。「中2から高3まで合唱コンクールは指揮者をしました」と照れるなど、ラグビー以外でも才能豊かな一面を持つ男が輝いた。

FW陣は下級生も多く前回大会に比べサイズはない。その分、相手より低く、速くがモットー。品川英貴監督は「（先制されても）バタバタせずまとまっていた」とうなずいた。土のグラウンドの脇に人工芝を購入し、スクラムやコンタクトを重ねた成果も出た。

前回大会2回戦止まりだが、94年度に準優勝した強豪。田中は「プライドを持ってやっていきたい」と力を込めた。 （杉浦 友樹）