＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

主演女優賞は「遠い山なみの光」（石川慶監督）「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）「片思い世界」（土井裕泰監督）の広瀬すず（27）が受賞した。11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した、選考会での議論を公開する。（選考委員は敬称略）

＜主演女優賞ノミネート＞

広瀬すず（「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」「片思い世界」）

シム・ウンギョン（31＝「旅と日々」）

倍賞千恵子（84＝「TOKYOタクシー」）

松たか子（48＝「ファーストキス 1ST KISS」）

吉永小百合（80＝「てっぺんの向こうにあなたがいる」）

品田英雄（日経BP総研客員研究員） 「TOKYOタクシー」は、おばあさまたちが東京・新宿ピカデリーにで「倍賞千恵子さん、いいお声よねと」言っていて、会場が幸せな空気になった。映画が途中から良い感じになったのは、倍賞さんのお力。

神田紅（講談師） 倍賞さんは良かったですね。広瀬すずさんも素晴らしかった…悩みます。

寺脇研（映画評論家） 「ゆきてかへらぬ」は、100年前の話を今やることの中で、100年前の人間が、どう見えるか？ ということ。広瀬さんが演じたのは、100年前の売れない女優というポジションで歴史に残る文豪（木戸大聖が演じた中原中也と岡田将生が演じた小林秀雄）を翻弄（ほんろう）する。10年前に新人賞を受賞した子が、こうやるんだと。「遠い山なみの光」も、悪くない。

神田 時代の感じが、すごくよく出ていた。

寺脇 技術、カメラがコントラストを良く描いていた。受賞作、受賞対象作の、どこにも「ゆきてかへらぬ」がないのは寂しい。

伊藤さとり（映画パーソナリティー） 大正時代と昭和…広瀬さんは、レトロが似合う。「旅と日々」は、俳優の演技の引き出し方が素晴らしい。シム・ウンギョンさんが良かった。せりふがない中、せりふに頼らずに情景を、人への興味でカメラを動かしている。その中、動きでどう表現するか。すごく面白い演技を見せる、希有（けう）な存在。すごく美人顔とまではいかないけれど、魅力的。日本では、なかなかそこを見ない。動いている人って、せりふではなく、すごく面白いということを、シムさんの演技で再確認できました。

笠井信輔（フリーアナウンサー） 広瀬さんは、20代にして「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」2作のお芝居は素晴らしい。「遠い山なみの光」では、子どもたちに感情の発露をするあたりからこの人、本当は何者なんだろうという気持ちの変化を与える。「ゆきてかへらぬ」では、落ち込んでいた中原中也を支えるに、あまりある存在感だなと。一方で、私は「片思い世界」が好き。（杉咲花、清原果耶との）3人が屈託なく演じているから悲劇性が立つ。広瀬さんの演技は重要。3本目として、対象作には入れた方が良い。

福島瑞穂（参院議員）シム・ウンギョンさんは「怪しい彼女」「新聞記者」でも、ものすごく演技がうまい。吉永さんの「てっぺんの向こうにあなたがいる」は、家族のことも描いていて面白い映画だと思った。広瀬さんは今年、いろいろな役をやって、すごい頑張っていた。その頑張りは評価すべき。推します。

石飛徳樹（映画評論家） 僕は吉永小百合さんがいいと思いました。「てっぺんの向こうにあなたがいる」は、福島さんがおっしゃったような理由で、最近の吉永さんの映画では一番。周りから浮いちゃうところだったり、子供との関係がギクシャクしちゃうところとか、あそこまでやるんだなと。女優は今年、目立つ人はいない中、僕は吉永さんを推したい。

伊藤 ストーリー的には、もう少し若い時にやって欲しかったです。

橋本亮（共同通信記者） 倍賞さんは（22年に主演女優賞を受賞した）「PLAN75」と同じように、死に向かう高齢女性を全く違うところで見事に演じ分け、高齢社会で生きる女性を演じてくださった。推しだったんですけど…そう思いつつも広瀬さんも、いろいろなものを見せてくれた、というのはありますね。

＜投票1回目＞

◎広瀬すず 11

シム・ウンギョン 2

松たか子 1

吉永小百合 1

※過半数の8票を得た作品、俳優が受賞