＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

助演男優賞は助演女優賞同様に、「国宝」（李相日監督）の出演俳優3人がノミネートに名を連ねた。その中から、田中泯（80）が初受賞した。11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した、選考会での議論を公開する。（選考委員は敬称略）

＜助演男優賞ノミネート＞

田中泯（80＝「国宝」など）

永瀬正敏（59＝「国宝」など）

横浜流星（29＝「国宝」）

窪田正孝（37＝「宝島」）

佐藤二朗（56＝「爆弾」など）

福島瑞穂（参院議員） 佐藤二朗さんを推します。「爆弾」は最初、彼が主演だって思ったんですね。イケメンばっかりが跳梁跋扈（ちょうりょうばっこ）する世界ではなくて、顔芸が素晴らしい迫力。あの緊迫感は、佐藤さんと山田裕貴さんが作っていると思う。

寺脇研（映画評論家） 永瀬正敏さんは「国宝」には、ちょっとしか出ていないけど「国宝」という映画は昨今、説明、描写過剰な作品が多い中、省略しているから、いいんですよ。永瀬さんは「おーい、応為」では、葛飾北斎を演じている。「息子」で助演男優賞を受賞した91年の第4回の時は、まだ若かった。今は立派な、いいおじいさんになった。私がプロデュースした小さい映画（13年「戦争と一人の女」）で起用したが、本当にストイックだった。人の良さが演じた北斎からも出ているし、永瀬さんが演じれば、ヤクザの子供でも本人に問題がなければ、国宝には、なれると思える。あそこ（冒頭で描いたヤクザの世界）があって、歌舞伎の世界があって、やっている。助演者が、ちょこちょこと（良い芝居）をやっているのが、いいところ。

福島 永瀬さんは映画を愛していて、日本映画学校とかギャラとか関係なく協力している。若い人たちが出て欲しいと言うと、作品にも出てくれると聞きます。俺がベテラン、とかいうことじゃなく、育てようという思いがある。「国宝」の冒頭も鮮烈でした。

寺脇 ミニシアターは厳しい。それを（永瀬は）支えている。映画の世界の中で40年、生きてきた人という意味でも、感慨深いものはある。

神田紅（講談師） 横浜流星さんも、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に主演しながらだから、本当に大変だったと思う。主演の吉沢亮さんと同じくらい努力して、2人もすごい。田中泯さんは、共演したことがありますが、役者としてものすごく変身なさった。すごいなと。「国宝」での踊りは、やはりすごい。彼の踊りがないと（作品が）薄っぺらくなる。（出演者の中に）本物がいない中、プロの田中泯さんを意図して入れたであろう、李相日監督も素晴らしいと思います。

石飛徳樹（映画評論家） 田中泯さんですね。最後に、汚いアパートに1人でいるシーン。ここに美しいものが何もないと言う、あの説得力がすごくて。（吉沢亮が演じた）立花喜久雄があいさつに来た時の。あと、あの手の動きが美しい。

伊藤さとり（映画パーソナリティー） 私は、すごく悩んでいます。ただ…映画って、寺脇さんがおっしゃるように、時に当事者的な人がオーラを発することがある。田中泯さんは、この人にしか言えない、せりふだと思いました。「きれいな顔、してるね」をいう、せりふを言った時、心をわしづかみにされました。寺島しのぶさんも、同じですね。キャスティングの素晴らしさだと思うんですが、演技を超えた存在感…この人が見ている世界を感じた。佐藤二朗さんは、主演じゃないか？ と思い…目立ち過ぎちゃっていて、山田裕貴さんが主演なら、もう少し抑えた方がいいのではないでしょうか？

笠井信輔（フリーアナウンサー） 助演だから（演技を）抑えなければ…というのは、僕は思っていなくて。取調室＝密室のシーンが9割で、動きが制限される中、証言を見逃すな、聞き漏らすなという仕組みで、佐藤さんに誰もが集中する中、あのアクと存在感の強さを作り上げているのは、すごい。佐藤さんじゃないと、あの作品は成立しない。非価値を当てたい気持ちは強いですね。

神田 佐藤さんは、何をやっても、ああいう感じがするのですが？

笠井 得意技の1つではあるけど、内にこもった役もできる。それしかできない人ではないと思う。

寺脇 そもそも「爆弾」は、何で良いんだろう？ 役者はうまいけど、何のためにやったんだろうと…映画として、何かに貢献していたのか？ 今の日本の中で底辺にある人が、ゲームみたいな話の中で、いくらやったって、顔芸を見ているみたい。

伊藤 私も同じ。窪田正孝さんも、良かったけれど「宝島」で受賞かな？ となってしまう自分がいます。

福島 エンターテインメント映画ですが5、10、15年後、反すうする映画ではないと思う。

石飛 横浜流星さんは、あまり助演という感じがしない。助演男優賞は違う…、むしろ主演に近いです。

＜投票1回目＞

田中泯 7

永瀬正敏 3

横浜流星 3

佐藤二朗 2

＜投票2回目＞

◎田中泯 8

横浜流星 4

永瀬正敏 3

※過半数の8票を得た作品、俳優が受賞