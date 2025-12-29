＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

助演女優賞は助演男優賞同様に、「国宝」（李相日監督）の出演女優が3人、ノミネートに名を連ねた。その中から「宝島」（大友啓史監督）、「敵」（吉田大八監督）、「ふつうの子ども」（呉美保監督）、「レイブンズ」（マーク・ギル監督）にも出演した瀧内公美（36）が初受賞した。11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した、選考会での議論を公開する。（選考委員は敬称略）

＜助演女優賞ノミネート＞

瀧内公美（36＝「国宝」、「宝島」、「敵」、「ふつうの子ども」、「レイブンズ」）

寺島しのぶ（52＝「国宝」）

森七菜（24＝「国宝」、「秒速5センチメートル」）

伊東蒼（20＝「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」）

二階堂ふみ（31＝「遠い山なみの光」）

寺脇研（映画評論家） 瀧内さんは、19年「火口のふたり」が良かったが、その時は（選考会で）評価されなかった。「国宝」「宝島」「ふつうの子ども」ともに、謎解きみたいな役割で出てきて、そこで救われる。それがバイプレーヤーの役割だと思います。

伊藤さとり（映画パーソナリティー） 瀧内さんは「敵」が、すごく良かった。主人公（長塚京三が演じた元大学教授・渡辺儀助）の、ぼけが始まった時、女として翻弄（ほんろう）する役で出てきて、画面を全てエロチックに持っていってしまうのは、この人しかできない。この映画と「ふつうの子ども」が、瀧内さんの魅力を、うまく出せていた。「国宝」での使い方は、ちょっともったいない。

服部宣之（テレビ朝日ストーリー制作部長） 僕も同感。モノクロの世界で、瀧内さんだけで見せていた感じがするくらい「敵」の瀧内さんは、ゾクゾクした。色気があって、素晴らしかった。

伊藤 「レイブンズ」も素晴らしいかったですね。

駒井尚文（映画．com編集長）「国宝」「宝島」両方に出ているのは、すごい。

笠井信輔（フリーアナウンサー） 伊東蒼さんの告白のシーンは、四の五の言いながら自分の思いを言う…インパクトが強烈で、1シーンで全て持って行く名シーンでした。一方で、二階堂さんも、すごい良かった。芝居は一番、好きで、この人、何なんだろう？ と、ずっと見ていたら…ああいうオチ、役どころなのだと。気が立って、性格がキツイ役は得意なんだけど、すごい良かった。でも一昨年、助演女優賞を取っているのはマイナス要因。瀧内さんは、短い時間でもビシッと締める、非の打ちどころのない存在感。票が集まるのは当然だと思います。

石飛徳樹（映画評論家） 私も伊東蒼さん。笠井さんがおっしゃったシーンですが、かなり早い段階から泣き始めて、僕は涙が、まだ終わらないのか…と思ったんですけど、どんどんエスカレートして…本当にすごいシーンでした。「秒速5センチメートル」は、映画としては、個人的には、あまり好みではありませんが、森七菜さんは光った。

福島瑞穂（参院議員） 「国宝」に出てくる女性の中で、やっぱり寺島しのぶさんが面白いなと思って。歌舞伎の世界の中で、いろいろな思いを持っていると思うんですよ。あの映画の中で寺島さんの起用って、面白くて、彼女が出てくると場面がピシッとなる気がして…体当たりの演技を続けているという意味で。

＜投票1回目＞

◎瀧内公美 8

森七菜 3

伊東蒼 3

寺島しのぶ 1

※過半数の8票を得た作品、俳優が受賞