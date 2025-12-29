DOMOTOの堂本光一（46）が28日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで結婚を発表した。お相手は元女優の一般女性（41）。長年アイドルの第一線を走る“王子”がついにプリンセスと結ばれた。

年の瀬が迫る中、吉報が飛び込んできた。光一は公式サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりました」と報告。個人ファンクラブ会員向けには「これからも感謝の気持ちを胸に、誠実に丁寧に歩みを重ねながらひとつ、ひとつの作品や活動に真摯（しんし）に向き合い皆さまと共に明るく、豊かな時間を紡いでいけたら」とつづった。堂本剛（46）には事前に報告し、温かい言葉で祝福されたという。

お相手は本紙が23年に交際を報じた、2009、10年に光一の主演ミュージカル「Endless SHOCK」で共演した元女優（41）。公演後しばらくして交際がスタートした。女性は今年9月に約27年間所属した芸能事務所を退所し、SNSも削除していた。テレビ局関係者は「円満な退社だったと聞いています。結婚に向けて光一さんを全面的にサポートするために決断したのでしょう」と話した。

約13年の交際を実らせてのゴールイン。トップアイドルとして一世を風靡（ふうび）しながら、ほとんどスキャンダルもなく、「デートしたことがない」とも話していた。今年、テレビ番組では結婚について「いずれ自分の家族が持てるようになれたら、とても人生として素敵」と願望があることを明かしていた一方で「焦ったり、そういうことも考えてない」と話していた。

4年ぶりのソロツアーやグループ初のファンミーティングが終了し、活動が一段落ついたタイミングでの発表となった。音楽関係者は「ファンの夢を守り続けての結婚はお見事。ファンも祝福の声が多いようだ」とした。

今年グループは約32年間名乗ってきた「KinKi Kids」から「DOMOTO」に改名。新たなスタートに合わせ、光一はプライベートでも人生の大きな決断に至った格好だ。

◇堂本 光一（どうもと・こういち）1979年（昭54）1月1日生まれ、兵庫県出身の46歳。93年にKinKi Kidsを結成。97年に「硝子の少年」でCDデビュー。20年に史上最年少で菊田一夫演劇大賞を受賞。昨年11月、24年間毎年上演してきた「SHOCK」シリーズの歴史に幕を下ろした。