＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞

11月24日に実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新し、21日には181億円を突破した「国宝」と、「この夏の星を見る」（山元環監督）に出演の黒川想矢（16）が、前回の齋藤潤の最年少記録を1歳更新する16歳で、石原裕次郎新人賞を受賞。日刊スポーツ映画大賞初受賞にして、史上初の満票で栄冠に輝く快挙を成し遂げた。

新人賞は「愚か者の身分」（永田琴監督）で釜山映画祭（韓国）最優秀俳優賞を受賞した林裕太（25）が受賞。林も、日刊スポーツ映画大賞を初受賞した。

11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した、選考会での議論を公開する。新人賞はノミネートを集計した上位5人、石原裕次郎新人賞は、各選考委員から推薦があった俳優を、それぞれ選考会で議論した上で投票し、決定。両部門ともに映画デビュー5年の俳優が対象で、ダブルノミネートされた俳優もいるため、併せて議論した。（選考委員は敬称略）

＜新人賞ノミネート＞

黒川想矢（「国宝」「この夏の星を見る」）

鈴木唯（12＝「ルノワール」）

南琴奈（19＝「ミーツ・ザ・ワールド」「花まんま」）

黒崎煌代（23＝「見はらし世代」など）

林裕太（「愚か者の身分」など）

＜石原裕次郎新人賞の候補者＞

黒川想矢（「国宝」「この夏の星を見る」）

黒崎煌代（「見はらし世代」など）

大森元貴（29＝「#真相をお話しします」）

林裕太（「愚か者の身分」など）

櫻井海音（24＝「推しの子」など）

伊藤さとり（映画パーソナリティー） 石原裕次郎新人賞は、黒川さんでありたい。（所属の館プロには、石原音楽出版の前身・石原プロモーション出身の）舘ひろしさんに憧れて入った。演技が素晴らしい。林裕太さんも、すごく良かった。

河内利江子（石原音楽出版社） 石原裕次郎新人賞は黒川さん。線が細くて、と思っていましたが、今年、出演した作品を全て見ましたが、良かったし将来性をすごく感じました。鈴木唯さんも「ルノワール」でのお芝居は文句なくすごいと思いました。

福島瑞穂（参院議員） ）黒川さんは、石原裕次郎新人賞を取るなら、対象作は「国宝」。あの映画で1番、色っぽく、うまかった。「怪物」（23年）でも、子役2人（黒川と柊木陽太）2人で（大人の俳優を）食っていた。

寺脇研（映画評論家） 黒川さんについて言えば「この夏の星を見る」が「国宝」のあおりを食ったけれど、いまだに上映している。コロナの時の子どもたちを描いていて、劇中ではみんなマスクをしていて。黒川さんは、石原裕次郎新人賞で選ぶという道もある…私は賛成。だとすれば、新人賞は林裕太。「愚か者の身分」の脚本家は、主演男優賞にノミネートされた北村匠海さんの、もう1つのノミネート対象作「悪い夏」と同じ向井康介氏。2作とも今の時代を描いた映画。「愚か者の身分」では、生まれに恵まれなくて（闇バイトを）やっていく若者を演じた。そこまでイケメンではないけれども、そこまで演じているのか、という芝居を見せている。

笠井信輔（フリーアナウンサー） 林裕太さんに、そんなに賛辞が出るなんて、うれしくてしようがない。「愚か者の身分」では、キラキラぶりに心を奪われた。立ち居振る舞いというか、本人もこの役に起用されて、うれしくてしようがないというのが伝わってくる。見ている人の感情を喚起する役割で、北村匠海さんも『（後輩俳優として）かわいい』と口にするなど、いろいろな人が動く原動力になっている。素晴らしいと思いました。

石飛徳樹（映画評論家） 林裕太さんに、新人賞を受賞して欲しい。石原裕次郎新人賞っぽくはないですが、良い俳優さんになっていくと思うので賞をあげたい。黒川さんには、スター性を感じる。

河内 黒川さんは、若いのにストイックらしくて。それも良しあしだと思うくらい、役作りにメチャクチャ悩むと関係者から聞いています。

＜石原裕次郎新人賞投票1回目＞

◎黒川想矢 15（満票は史上初）

＜新人賞賞投票1回目＞

◎林裕太 9

鈴木唯 4

南琴奈 2

※過半数の8票を得た作品、俳優が受賞