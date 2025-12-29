横浜FC退団の中村俊輔、高校サッカー解説に登場

第104回全国高校サッカー選手権が28日開幕し、テレビ中継の解説席に座った“レジェンド”にファンが沸いている。「緊張してる？」「慣れてないのが伝わってくる」とコメントが並んだ。

国立競技場で行われた早稲田実（東京B）と徳島市立（徳島）の試合を中継した日本テレビで城彰二氏とともに解説を務めたのは、今季まで横浜FCのコーチを務めた元日本代表MFの中村俊輔氏だ。2022年を最後に現役を退いてからも3年間指導者を務めていたため、解説者としての登場は珍しい。意外な登場にX上には驚きの声が並んだ。

「中村俊輔解説で声出た」

「徳島市立の試合、解説が中村俊輔はアツい」

「中村俊輔解説してるのか。聴きたい」

「中村俊輔の解説、いい感じだ。声も聞きやすい」

「解説が中村俊輔！ 緊張してる？たどたどしい笑笑」

「中村俊輔が解説してるの新鮮だな 慣れてないのが伝わってくる笑」

「高校サッカー中村俊輔解説で神」

「豪華だな」

中村氏は桐光学園高3年だった第75回大会では準優勝を果たしている。試合は徳島市立が前半36分に芳田翠のゴールで先制し、後半2分、15分、33分に着々と加点。早稲田実は後半アディショナルタイムに1点を返し、徳島市立が4-1で2回戦にコマを進めた。



（THE ANSWER編集部）