ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで結婚したことを発表した。お相手は元女優の一般女性。デュオで活動している堂本剛（４６）は２４年１月にももいろクローバーＺ・百田夏菜子（３１）との結婚を発表しており、２人そろって既婚者となった。同社所属タレントの結婚は今年で５人目となった。

端正なルックスとスマートなたたずまいで“王子”と称され、独身を貫いてきた光一が生涯の伴侶を得た。同サイトでは、お相手の詳細には触れず「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と発表。関係者によると、お相手は舞台で共演経験のある年下の元女優で、約１２年にわたる交際を経てゴールインとなった。

私生活について多くを語らない光一だが、昨年９月には自身のインスタグラムで、２００９年から飼っていた愛犬が死んだことを報告していた。最愛の家族を失った後も、約２５年間座長を務めた「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」のファイナル公演に奔走し、今年１１月には４年ぶりに開催したソロツアーを完走。大きな仕事に区切りがつき、来月１日に４７歳の誕生日を迎える直前での結婚発表となった。

光一と剛は、昨年の大みそかから元日未明にかけて行った生配信で、１９９３年の結成時から親しまれたグループ名ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓを、７月からＤＯＭＯＴＯに改名することを発表。３２年背負ってきた“屋号変更”で年始からファンを驚かせ、年末には光一が結婚発表するというサプライズ続きの１年となった。

公私ともに順調そのものだ。年末には、ＴＢＳ系特番「プロ野球戦力外通告」（２９日・深夜０時）のナレーションや、来年３〜６月には主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」などが控える。光一は「皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い、みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」と活動への意欲をつづった。

年明け１月６日または１３日にはレギュラーを務める文化放送「ＤＯＭＯＴＯのどんなもんヤ！」（火曜・後９時）に出演するとみられ、生報告があるかどうか注目される。

◆堂本 光一（どうもと・こういち）１９７９年１月１日、兵庫県出身。４６歳。１９９１年、旧ジャニーズ事務所に入所。９２年、映画「２００Ｘ年・翔」で俳優デビュー。９７年、ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓとしてシングル「硝子の少年」、アルバム「Ａ ａｌｂｕｍ」の同時発売でＣＤデビュー。以降、シングル「愛されるより 愛したい」などミリオンセラーを連発。「ＳＨＯＣＫ」シリーズなど主演舞台多数。テレ朝系「光一＆シゲのＳＨＯＷマン！！」にレギュラー出演中。