第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 （２８日、国立競技場）徳島市立４ー１早実（東京Ｂ）

開幕戦の１試合が行われ、徳島市立が早稲田実に４―１で大勝し、２回戦に駒を進めた。大応援団が駆けつけた早稲田実の迫力に屈せず、３大会連続で敗れていた初戦を突破した。２９日には１回戦１５試合が各会場で行われる。

鳴門海峡の渦潮のごとく、徳島市立が早実を飲み込んだ。前半３６分にＭＦ芳田の今大会１号ゴールで先制し、後半にも東京大会４試合無失点の堅守を誇る相手から３得点。クロスを腰で合わせ、勝利を決定づける３点目を奪った東海林は「一生の思い出になるゴールです」と笑った。

会場に集まった１万８３６４人のうち、徳島市立の応援団は約１５０人ほど。それでも早実の大応援団には、阿波踊りで用いる鉦（かね）で対抗し「カランカラン」という金属音が、開会式の入場行進で阿波踊りを舞ったイレブンのゴールラッシュを彩った。

四国勢は、１９８９年度大会の南宇和（愛媛）以来、優勝から遠ざかる。河野博幸監督（５１）は「実力で（国立競技場での試合が）できたわけじゃない。『これからだ』と伝えた」と表情を引き締め、再び国立で試合が行われる準決勝での“聖地帰還”を見据えた。（岡島 智哉）