４人組バンド「ＷＯＮＫ」が来年４月からのライブ活動の休止を発表した。

２９日までに「ライブ活動に関するお知らせ」としてバンドの公式インスタグラムを更新。「２０２６年４月半ばより、Ｖｏ．長塚健斗が顎の手術と治療期間に入るため、数か月の間、ライブ活動を休止します」と報告した。

今後については「再開時期は術後経過をふまえて随時お知らせ予定です。制作、ライブ以外の活動は変わらず継続します。ライブ活動休止前の静岡、東京、台湾、大阪の４公演へのご来場をお待ちしています」と報告した。

またボーカルの長塚健斗のコメント文章を載せた画像もアップ。「いつも応援ありがとうございます。２０２６年４月半ばから数か月間、ライブ活動をお休みさせていただくことになりました。顎変形症の症状改善を目的とした矯正手術を受けるためで、術後しばらく口が開きづらくなるため、治療と回復を優先させたいと思います。命に関わるものではなく、リスクも低い手術なので、どうか安心していてください」と伝えた。そして「術後経過を見ながら、ライブ再開に向けて準備していきます。その日までの時間も、音楽は止まりません。制作やお仕事は変わらず続けながら、新しい作品や“声の届け方”そのものを磨いていきます。またステージで会える日を楽しみに、前に進んでいきます。どうか気長に、そして気楽に待っていてくれたら嬉（うれ）しいです」とつづった。

ＷＯＮＫは２０１３年に結成。ボーカルの長塚、キーボードの江粼文武、ベースの井上幹、リーダーでドラムの荒田洸の４人で形成されている。２１年の香取慎吾主演ドラマ「アノニマス〜警視庁“指殺人”対策室〜」では主題歌「Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ」で香取とコラボした。