20歳日本代表FWがついに得点ランク首位浮上！ ベルギー席巻のSTVVは“追われる立場”から次なる“夢を叶えるフェーズ”へ【現地発】
12月26日、ベルギーリーグのシント＝トロイデン（STVV）は敵地でスタンダールを２対１で下し、３位という好成績で2025年を終えた。
チームの全得点を叩き出したエースストライカー、後藤啓介は「いいボールが来たので、２点とも流し込むだけでした」とゴールシーンを振り返った。35分の同点弾は鮮やかなパスワークから、最後は右ポケットを突いたMFイリアス・セバウイからの折り返しを、63分の逆転弾は右SB畑大雅のクロスを、ともにニアで合わせたものだった。
「右膝を怪我している大雅くんが、練習で『クロスを上げられない』と言っていたので、ニアに来ると信じてました」
これで後藤はプロミス・デイビッド（ユニオン・サン＝ジロワーズ）、イェッペ・エレンビェレグ（ズルテ・ワレヘム）と８ゴールで並び、得点王ランキングトップに。次節は、得点王を意味する「黄金の牛」のワッペンを背中に付けてプレーすることになった。
後藤は今、試合をこなすごとにポストプレーの安定感が増している。10節のメヘレン戦以降、後藤はアップの終わりに、腰にチューブを巻きながら、投げてもらったボールのトラップ・アンド・パスを繰り返してから試合に臨んでいる。それは、大きなDFの圧力を受けながらボールを扱うイメージ。彼が日本代表デビューを果たした11月14日のガーナ戦で見せた、ファーストタッチがまさにそうだった。
――アップの最後、チューブを使って体幹を鍛えていた。とても効率良い取り組みで、後藤選手がやろうとしていることのすべてが詰まっていると思う。
「その通りです。自分の足りないところを（補っている）。あのおかげなのか分からないですけれど、最近はキープ、ポストプレーができている。（この取り組みを）続けていきたいですね」（11月９日、スタンダール戦後の後藤）
85分、畑のクロスがブロックされると、スタンダールが左サイドからカウンターを発動させた。すると後藤が70メートルの距離をスプリントして戻り、最後はスライディングでボールを奪い切った。
「俺は『もう交代させてくれ』とベンチに言ってた（交代のフェラーリの準備ができていた）ので、ラストプレーだと思って走りました。相手選手が中に入ってくるのが分かった。“３対１（の数的優位）”だったのでドリブルをミスすると思い、俺はボールを取りに行くというより、コースを切りに行きました。最後は予想通りに（ミスを突いて、ボールを取った）」
ゴールを決めるだけではなく、勝利に直結する守備もまた、後藤がエースストライカーであることの証明である。
個人成績を見ると後藤の８ゴールという数字が傑出しているが、他にランキング入りしているのはMF山本理仁が４アシストでランキング10位に入っているくらい。それでいてSTVVが３位に食い込んでいるのはチームとしての完成度が高く、「ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン」という言葉を彷彿させるように、控え選手も含めて全選手がチームに貢献するうえ、個々の選手が持ち味を発揮しているから。61分からピッチに立った畑がその２分後にアシストという結果を残し、勝利に貢献したのはその証左だ。
「今はちょっと膝が“あれ（痛く）”でファーに強く蹴れなかった。啓介も『大雅くんが蹴れないと思ってニアに来ました』と言ってました。助かりました（笑）」
戦線離脱した時期は「悔しい」と感じながらも、「チームが頑張ってるなあ。勝ってほしいなあ」と勝利を願う思いのほうが強かったよう。
「僕のサッカー人生のなかで、首位争いをしたことがないので、すごく新鮮な気持ちです。勝てる試合が多いとチームの雰囲気はいいですし、充実した25年の年を終えることができました。（26年の目標は）プレーオフ１進出が現実味を帯びてきたので、まずはしっかり６位以内に入ること。（欧州の）コンペティション行きを勝ち取りたいです」
