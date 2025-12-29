「見るたびに全盛期」「美しすぎる」有馬記念プレゼンターの大女優にファン熱狂　2年連続「赤」のドレスで登場も3枠は馬券圏外

有馬記念後のトークショーに登場した長澤まさみ(C)産経新聞社

1年を締めくくる中央競馬の総決算「第70回有馬記念」（G1、芝2500メートル）が12月28日に中山競馬場で開催され、3番人気のミュージアムマイル（牡3）が優勝した。2着に12番人気のコスモキュランダ（牡4）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡4）が入り、3連単は13万1710円の高配当となった。

【写真】「見るたびに全盛期」4年連続で有馬記念のプレゼンターを務めた長澤まさみをチェック

悲喜こもごもの競馬ファンの癒しとなったのが、有馬記念の表彰式プレゼンターを4年連続で務めた女優の長澤まさみだ。JRA年間プロモーションキャラクターの長澤は、昨年に続いて、真っ赤のドレス姿で登場。中山競馬場は歓声に包まれた。

SNS上は大盛り上がりだ。「見るたびに全盛期」「美しすぎる」「長澤まさみ様からお手振りを頂けたので、今日の負けは吹き飛びました」「今日のところは長澤まさみが優勝」「美貌を生で確認出来たことが今日唯一の救い」といったコメントが見られた。

長澤は表彰式に先立ち、『フジテレビ』系列の「みんなのKEIBA」に生出演した。有馬記念を「年を締めくくる大イベントですね」と表現。「みんなが楽しみにしているというのを、普段の生活の中でも感じられることがたくさんあります」と明かした。