¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³´ÆÆÄ¡¡±ö¸«¡ÈÉéÃ´·Ú¸º·×²è¡Éº¸É¨Âç¥±¥¬¹Í¤¨±¦Íã¤«º¸Íã¤Çµ¯ÍÑ¥×¥é¥ó
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³´ÆÆÄ¤¬¡¢º¸É¨¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹±ö¸«¤ò±¦Íã¤«º¸Íã¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Çº¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÄË¤á¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö±ö¸«¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢É¨¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸Î¾ãÁ°¤ÏÃæ·ø¤¬ËÜ¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾Íã¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±ö¸«¤Ï20Ç¯¤Ë±¦Íã¤Ç14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢21Ç¯°Ê¹ß¤ÏÃæ·ø¤·¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡Ö¤É¤³¡Ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¤Ç°ìÇ¯´Ö¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£Íè½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇºÇÅ¬¤Êµ¯ÍÑË¡¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë