獣神サンダー・ライガーが２０２６年１月４日、新日本プロレスの東京ドーム大会で注目のカードを予想した。１回目はＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太によるダブル王座戦を占う――。

【ライガーが語る獣神激論（特別編１）】大会のセミで、竹下選手と辻選手のダブル王座戦が行われます。やっぱり新日本＝ＩＷＧＰというブランドは強いよね。お互いにチャンピオンとしてのプライドは大きいものがあると思うから、それのぶつかり合い、せめぎ合いはえげつないものになるんじゃないかと思います。

竹下選手は新日本に加えてＤＤＴ、米ＡＥＷの３団体を掛け持ちしてやっているわけじゃないですか。「お前にこれができるのか？」という誰にもできないことをやっているプライドを、辻選手に向けて放っていると思う。しかも辻選手より先に頂点のベルトを取った自信にあふれているよね。そういう意味では、気持ち的にどちらが上回るかがすごく重要になるんじゃないかな。

辻選手としては、こういう言い方は古いのかもしれないけど、新日本の生え抜きなわけじゃないですか。ＩＷＧＰへの思いは竹下選手よりも強いと思うんです。これを取れば２冠になるわけで、棚橋（弘至）選手が引退した後の新日本の新しい顔と言ってもいい。だからモチベーションという面では、辻選手の方が上回っているんじゃないかなと見てます。

一方の竹下選手は相当にハードなスケジュールをこなしてるよね。クリス・ジェリコのクルーズで一緒になった時にプロレスの話をゆっくりしたことがあるんだけど、彼が追い求めているもの、理想はものすごくデカいんだよね。僕もレスラーだった時は、新日本プロレスが一番で練習もするし、試合もハードで誰にも負けないよってプライドを持っていた。けど、他団体から育った人でもプロレスに対する実直な気持ち、デカい気持ちを持っている人はいるんだなって思わされたね。

こうした竹下選手ならではの活動に対して、辻選手も自分の気持ちをぶつけていたけど、ベルトに対する思いはあるだろうし、考えていることもあるだろうから、それはどんどん発信してアピールしていっていい。辻選手は前身のＩＷＧＰヘビー級の復活も掲げているよね。個人個人の思いはコメントをどんどん出せばいいし、新日本プロレスがこうあるべきだというのは、十人十色で皆が考えていることだと思う。

ただ、言葉に出した以上は責任を取る必要があって、主張をするからには結果、そして説得力が大事になってくるよね。そういうイデオロギー的な対立も含めて、竹下選手と辻選手のタイトルマッチは、これからの新日本を占う重要な一戦になると考えています。