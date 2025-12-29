巨人の森田駿哉投手（２８）が２８日、クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）率８割を目標に、杉内投手チーフコーチの“１０勝カルテット構想”に食い込む覚悟を口にした。２年目の今季、プロ初勝利を含む３勝を挙げた左腕は「常に安定した投球内容を続けることが大事。（ＱＳ率）７割５分〜８割くらいできたら」と意気込んだ。

ＱＳは先発投手の安定感を示す指標で、森田は先発７度で４２・９％。今季セ・パ両リーグでＱＳ率８０％超えは、広島・森下、阪神・村上、日本ハム・北山、オリックス・宮城、日本ハム・伊藤の５人のみ。球界トップクラスの数値を目標に掲げたのは、来季に懸ける覚悟の表れでもある。

安定した投球を続けるため、今オフはピラティスを本格導入。股関節や胸郭回りの可動域や柔軟性を見直し、「もっと力感なく、打者に対して嫌な球になってくるんじゃないか」と手応えがある。ＱＳ率向上の先には、２ケタ勝利と１００イニング到達も見据える。

今月中旬、杉内コーチは「１年間計算できる投手が４枚欲しい」とＶ奪回のカギを挙げ、期待の投手に森田の名も挙げた。報道を通じて知った左腕は、「結果でしっかりと信頼を勝ち取れるように」。先発ローテ奪取へ、殻を破る準備を整えていく。（小島 和之）