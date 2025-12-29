大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に歌手の松田聖子が特別企画で出場することが２８日、同局より発表された。５年ぶり２５回目。最終歌唱の後に登場し、「青い珊瑚礁」で「昭和１００年」の紅白を締めくくる。

デビューから４５年、日本の音楽シーンの第一線を走り続けてきた聖子が、紅白のステージに帰ってくる。

紅組がＭＩＳＩＡ、白組がＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが最終歌唱者を務めるが、その対戦後、「究極の大トリ」として登場。ＮＨＫホールから１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露する。特別枠で番組の最後に歌唱するのは、２０１８年（第６９回）のサザンオールスターズがいる。

松田は「放送１００年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー４５周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを心から光栄に思います」と喜びのコメントを寄せた。数あるヒット曲から「青い珊瑚礁」を選択した理由を「私にとって、初出場時の大切な原点と言える曲です」と説明。「皆様への感謝を込めて、精いっぱい歌いたいと思います。大みそかに皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています」と心待ちにした。

今年は、６月放送の４５周年の軌跡をたどった音楽番組「ＮＨＫ ＭＵＳＩＣ ＳＰＥＣＩＡＬ」に出演。放送後、大きな反響を受けて８月に再放送された。同局関係者によると、ＮＨＫは「今年の目玉」の一つとして、聖子側に熱烈なラブコール。粘り強く交渉を続け、それが実った形だ。

聖子は１９８０年の初出場から９年連続で出場し、その後、２０２０年まで計２４回出場した。２１年は長女の女優・神田沙也加さん（享年３５）の急死に伴い、本番６日前に出場を辞退していた。

演出や衣装など、本番に向けて期待は高まるばかり。「アイドル」の枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」として、「放送１００年」「昭和１００年」の記念すべき紅白を締めくくる。