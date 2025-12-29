▼5着サンライズジパング（鮫島駿）よく頑張ってくれた。前半で位置を取りたかったが、取れなかった。ダートを使ってきたので少し戸惑いもあったと思う。

▼6着タスティエーラ（松山）外枠で位置を取った中で、最後は見せ場もあって強い競馬。結果を残したかったが申し訳ない。無事に次に向かってほしい。

▼7着ジャスティンパレス（団野）ゲートの駐立は良かったが、出てから進みが悪くやりたい競馬ができなかった。

▼8着エキサイトバイオ（荻野極）テンションが高ぶるところがあって最初は力みが強かったが、途中から落ち着いて走ってくれた。最後は手応えがあったが、伸び切れなかった。

▼9着マイネルエンペラー（丹内）流れに乗って運べた。良い頃だったら、あそこからもっとはじけると思うんですけど…。

▼10着シュヴァリエローズ（北村友）道中はリズム良く走れていた。欲を言えば3、4角でもう少し手応え良く走ってこられれば…。

▼11着アドマイヤテラ（川田）あの位置から精いっぱいの競馬を最後まで頑張ってくれました。

▼12着エルトンバローズ（杉山晴師）長丁場を走るのでブリンカーを外した。その効果で思ったよりは行きっぷりが悪くなった。本当はハナに行くくらいのイメージだったが思ったような競馬ができなかった、とジョッキーも話していた。

▼14着シンエンペラー（坂井）内枠でロスなく行けたが、前の馬が下がってきてスペースがなかった。そこがスムーズならもう少し上の着順に来られたと思う。

▼15着アラタ（大野）稽古の時から出来は良かった。ロスなく運べたが相手も強かった。

▼16着ミステリーウェイ（松本）馬の雰囲気は良かった。理想的な形で運べていたが、途中でハナを譲る形に。こういう流れになるのも競馬なのだと、人馬ともに良い経験をさせてもらった。馬はまだまだ良くなると思うので期待したい。