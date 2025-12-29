「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が、挑戦者のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を３−０の判定で撃退し、世界戦の連勝を単独で史上最多となる「２７」に伸ばした。セミファイナルでは前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、ＷＢＣ世界同級１０位のセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝に苦しみながらも３−０で判定勝ちし、スーパーバンタム級転向初戦を飾った。来春の対戦がささやかれる日本ボクシング界２大エースの競演を、デイリースポーツ評論家で世界３階級を制した長谷川穂積氏（４５）が分析した。

◇ ◇

ともに判定勝利を飾りましたが、尚弥選手は安全に戦っての完勝。中谷選手はどちらの勝ちでもおかしくないような厳しい試合と、内容は異なりました。

尚弥選手は、挑戦者とはやはり実力差がありました。強引に倒しにいかなかったのは、ネリ戦、カルデナス戦と２度ダウンを喫した経験を生かしたのだと思います。前回のアフマダリエフ戦では強引にいくことなく、完璧なボクシングを展開しました。今回は完璧なボクシングとＫＯを狙いにいくボクシングの中間のようなスタイルで、結果として倒すことができなかった。ただ、２試合連続の判定勝ちといっても、内容に不安を感じるところはなく、玄人好みのいい試合だったと思います。

一方の中谷選手は序盤は好内容でしたが、あれだけグイグイ出てくる相手に最後までフットワークを使い続けることは難しい。打ち合いに出たあたりから相手の距離になり、勢いづかせてしまいました。僕も階級を上げた時に経験しましたが、自分のパンチに対して、それまでの階級とは相手の耐久力が違うと感じることがあります。中谷選手もスーパーバンタム級選手の体の強さを感じたのではないでしょうか。今回は勝ったことで、生き残れた試合。今後はこの階級に早く慣れることが大事になるでしょう。

対戦が期待される両選手ですが、個人的には必ずしも次戦で戦う必要はないと感じています。見てみたいけど今じゃなくてもいい。中谷選手がもっとスーパーバンタム級の体をつくってからでもいいと思いますし、その間に尚弥選手がフェザー級を制覇するのもいい。ベストのタイミングでの対戦を待ちたいですね。