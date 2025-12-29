阪神・岩貞が同僚の伊藤将、マリナーズの福田秀平特任コーチとともに大阪府高石市内で野球教室を行い、落語家の笑福亭鶴瓶から激励されたことを明かした。

「たまたま（飲食店に）行ったらいらっしゃって。甲子園でお会いしてお話ししたことがって、それであいさつさせていただきました」

前日に西宮市内の飲食店に出向いた際、別テーブルで会食していた鶴瓶にあいさつ。激励の言葉をもらった。

「“本当頑張ってね”と。芸能界のレジェンドに声をかけてもらって本当に頑張るしかない。（縁起が）めっちゃいいでしょ。素晴らしい方。人を引きつける人間は憧れます」

大の虎党でもある鶴瓶は落語家だけでなく、俳優、タレントと幅広い顔を持つ芸歴50年以上を誇るレジェンドだ。業界は違えど、トップ戦線で長年“舞台”に上がる姿はアスリートとしても理想。「長く第一線で活躍されている。そういうところは自分自身も長く現役としてやっていきたい気持ちになりました」と刺激を得た。

「あと何年やりたいかとかはないけど、一試合一試合、全力で準備してがむしゃらにという気持ちでやっている。終わる時に長くできたと思えるような形にできたら」

来年で35歳となる左腕は、26年シーズンも50試合登板をノルマに設定しブルペンを支える意気込み。「またご一緒できたら幸せ」と鶴瓶との再会もモチベーションに腕を振る。（遠藤 礼）

≪伊藤将“新加入ルーカスに負けない”≫

阪神・伊藤将が高石市内の軟式野球7チーム、計60人の小学生に技術指導などを行い「凄くレベルが上がっている。自分の小学校の時よりレベルが上がっている」と目を丸くした。自身は優勝旅行を返上し、今オフはハードなトレーニングを積んで来季へ準備着々。同じ先発左腕の新助っ人ルーカスの加入には、「自分はアピールするだけ」と表情を引き締めた。

≪マリナーズ特任コーチ・福田秀平氏が激励≫

○…今年6月からマリナーズの特任コーチを務めている福田秀平氏は、「たくさんいろんなことを学びながらの1年。毎日、刺激的な日々を過ごしながら」と指導者1年目を振り返り、「コーチとしての職務を来年も全うしたい」と意気込んだ。また、同じマネジメント会社と契約している岩貞、伊藤将にエール。「体調に気を付けて、また来年も良いシーズンを送ってほしい」と話した。