大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合、後７・２０）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで始まった。初日は、３年ぶりで新体制初の出場となるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが取材会トップバッターで登場し、久々に年末の雰囲気を味わった。

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅがリハーサルからトップバッターで報道陣の前に姿を見せた。永瀬廉（２６）は「今年は（同局の音楽番組）うたコンでも久々にＮＨＫホールに立つことができた。年末にまたここに戻ってくることができてうれしい」と喜んだ。

３年ぶり６回目の出場で２人体制になってから初の紅白。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴからも３年ぶりの出場となった。旧事務所創業者による性加害問題の顕在化を受け、ＮＨＫ全体として所属タレントの新規起用を停止していたことで結果的に２年連続紅白出場がなかったところから復帰を実現させた。

紅白から離れた間に体制が変わってもめざましい活躍を続けたことも評価された。永瀬は「われわれの活動、個人もグループでもいろんな方に届いた実感がある」と胸を張り、高橋海人（２６）は「（紅白から離れた間）成長した自信がある。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅなので王としての階段を上っていけていると思う１年だった」と言い切った。

本番はミッキーマウスらと同キャラクターの新オフィシャルテーマソングとなった「Ｗｈａｔ Ｗｅ Ｇｏｔ 〜奇跡はきみと〜」を披露する。永瀬も「見ているだけで幸せな気持ち、つい笑顔がこぼれちゃうようなパフォーマンスになると確信している」と強調。３年間の進化をステージで見せつける。