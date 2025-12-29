現役最後のレースは歓喜に包まれた。デビュー19年目の田中健（37＝中村）が28日、阪神でジョッキー人生にピリオド。一頭入魂で12R・カウントダウンSのイツモニコニコ（牝4＝浜田、父ビッグアーサー）に継続騎乗。昇級戦だが、がっちり好位につけ、最後の追い比べを制した。われんばかりの拍手で検量室前に迎えられ、満面の笑み。表彰式の後にはウイナーズサークルで同期の浜中、荻野琢ら多くの騎手仲間に囲まれ、記念撮影。そこには藤岡康太さんの遺影があった。「ここにはいないけど、康太が見ていてくれたと思います。今日も康太が着けていたレギンスを使って最後に乗れて、勝つことができたのは、あいつのおかげ」と昨年、不慮の落馬事故で天に召した同期に感謝の言葉をささげた。

今後は所属先の中村厩舎で調教助手に転向する。「19年間、長いことやらせてもらい、乗せていただいたのも関係者の皆さまのおかげです。来年からも競馬界で働くので、また違う形で頑張れたらと思います」と気持ちを新たにした。華やかな表舞台からは去るが、これから裏方として中央競馬を盛り上げていく。

07年3月に栗東・浅見秀一厩舎所属でデビューし、JRA通算3645戦162勝。うち重賞は10年ファンタジーS（マルモセーラ）、14年京阪杯＆15年シルクロードS（アンバルブライベン）と3勝した。