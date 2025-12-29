大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合、後７・２０）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで始まった。初日は、３年ぶりで新体制初の出場となるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが取材会トップバッターで登場し、久々に年末の雰囲気を味わった。白組トリを務めるＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのほか、大みそかをもって「コールドスリープ」と題して活動休止するＰｅｒｆｕｍｅも登場。３７年ぶりの岩崎宏美（６７）、２７年ぶりのＴＵＢＥら復活組もステージに意気込んだ。

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥは、ロックバンド史上初の大トリという大役を担う。昨年に続き、はんてん姿でリハーサルに臨んだボーカル・ギターの大森元貴（２９）は「昨年は祖父のはんてんだったけど、今年はミセス公式ではんてんを作りました。それを、気合を入れて着てきました」と詳細を明かし、大トリを任せられて「本当にありがたい。しっかりと背負って楽しみたいです」と意気込みを口にした。

デビュー１０周年も今年も躍進を続けた。国内ストリーミング総再生１００億回を達成し、初の５大ドームツアーも成功。最新アルバム「１０」がバンド初のミリオンを突破し、個人活動も充実した１年だった。大森は「初めてのこと尽くしで、知らない景色があるんだと思った。すごく充実した１年」と総括し、キーボード・藤澤涼架（３２）は「メンバーが活躍している姿を見ることが新鮮でした」と笑顔で語った。

２２年３月の活動再開から２５年１２月までを指す「フェーズ２」を紅白で締める。来年１月からの「フェーズ３」を前に、今年の漢字を発表。大森は初めての経験が多かった１年として「初」、藤澤は人とたくさん「逢った」１年だとして「逢」と掲げた。最後にギターの若井滉斗（２９）が「駆」と挙げ、「今年は駆け抜けてきた。馬に区切ると書いて駆けるじゃないですか？来年はうま年ということもありますし、僕たちもフェーズ２が一つ区切りということ」と理由を発表。事前に考えてきたような模範解答を聞き、大森は「ビックリ」と目を丸くし、うまいことを言った若井も「自分でもビックリしちゃって」と驚いていた。