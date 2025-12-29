大手芸能事務所・スターダストプロモーションから新たな８人組ボーイズグループ「ＶＯＫＳＹ ＤＡＹＳ（ヴォクシィ・デイズ）」が、来年２月２日にデビューすることが２８日、分かった。

メンバーは越山敬達（１６）、長野蒼大（１７）、飯世善文（１４）、荘司亜虎（１５）、涼瀬一颯（１８）、田村颯大（１６）、橋新夢（１６）、松崎朔弥（１９）。平均年齢１６・４歳の８人。「ｖｏｘ（声／歌）で僕（ｂｏｋｕ）たちが、ｓｔｏｒｙ（物語）を紡ぐ日々（ｄａｙｓ）」との思いが込められたグループ名を背負う。

念願のデビューに「原因は自分にある。」の長野凌大の実弟でもある長野は「こんなにもすてきなグループ名を頂きました。その名に込められた“ボクシダイ”という言葉のように、自分たちの物語がここから始まります」と期待を込める。

８人はこの日、都内で開催された「ＢＡＴＴＬＥ ＢＯＹＳ ７ｔｈ ＳＴＡＧＥ−ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ ＬＩＶＥ−」をもって、育成プロジェクト「ＥＢｉＤＡＮ ＮＥＸＴ」から卒業。同事務所の関連会社に新設されるレーベルの第１弾アーティストとしてデビューする。

３１日に日本武道館で開催される「第９回ももいろ歌合戦」で初お披露目され、来年２月２日にデビュー曲「Ｌｉｇｈｔ Ｉｔ Ｕｐ」を配信リリース。２月からは３カ月連続でイベントを開催する。映画「国宝」で横浜流星が演じる大垣俊介の幼少期を演じ注目された越山は「一つ、明確な夢ができました」とキッパリ。「今はまだ想像もできないような景色を、仲間と応援してくださる皆さまと一緒に見ることです」と、自分たちの羽ばたく未来を力強い言葉で思い描いた。