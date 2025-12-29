人気デュオ・ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、結婚を発表した。お相手は元俳優の一般女性だという。昨年１月には“相方”の堂本剛（４６）が、ももいろクローバーＺの百田夏菜子（３１）との結婚を発表。約２年後に光一もゴールインを迎えて、ともに既婚者となった。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのタレントとしては、今年５人目の結婚となった。

光一らしい、実直な報告となった。ＳＴＡＲＴＯ社の公式サイトで「いつもお世話になっているみなさまへ」と切り出し「ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で恐縮ですが、このたび、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と丁寧な言葉で報告した。

続けて「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に、これまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い、みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」と決意を表明。「今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

光一は１９９３年からＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓとして活動。９４年の大みそかに日本武道館で初となるコンサートを行うと、９７年７月にシングル「硝子の少年」、アルバム「Ａ ａｌｂｕｍ」の同時発売でＣＤデビュー。剛とのデュオは「キンキ」の愛称で親しまれた。

デュオとしてだけでなく、舞台人としても活躍を続けている。２０００〜２４年にかけて、主演舞台「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」で代役なしの単独主演を継続。国内演劇最多の２１２８回を記録した。

スター街道を走り続けてきた光一にとって、２０２５年は特に大きな変革の年になった。昨年の大みそかから元日にかけた生配信では、ＫｉｎＫｉ ＫｉｄｓからＤＯＭＯＴＯへの改名を発表。７月２８日のデビュー２８周年記念生配信後から、新名義での活動を開始していた。グループとしても大きな決断を下した２０２５年の年の瀬に、個人としても大切な発表を行った。

◇堂本光一（どうもと・こういち）１９７９年１月１日生まれ。兵庫県出身。９３年に堂本剛とＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓを結成、９７年に「硝子の少年」でＣＤデビュー。主演舞台「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」は００年から２４年１１月２９日の大千秋楽まで全２１２８回を上演、約３７０万人を動員した。今年は４年ぶりのソロコンサートツアーも開催。来年２月公開予定の「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」ではアニメ映画の声優に初挑戦する。