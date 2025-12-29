◇第105回全国高校ラグビー1回戦 秋田工22―11専大松戸（2025年12月28日 東大阪市・花園ラグビー場）

1回戦14試合が行われ、秋田工が専大松戸（千葉）を22―11で下して2年連続で2回戦進出を決めた。73度目の出場で過去15回優勝というともに歴代最多記録を誇る古豪は今年が創部100周年。元日本代表WTBの吉田義人氏（56）ら多くのレジェンドOBたちの力も借り、節目の年の花園で白星発進した。

歴史と伝統を力に、秋田工が初戦を突破した。ロースコアの接戦で、後半は専大松戸に得点を与えず。2トライを挙げたCTB近藤龍之介（3年）は「FWが取り切れなかったのでBKで取り切ろうという声掛けがあった。球際のスピードで勝負できた」と振り返った。

1925年（大14）の創部から100周年の節目を迎えた今季、沢木賢一監督（54）は「歴史を感じて、それを花園で表現することが使命だ」と選手たちに常々言い聞かせてきたという。9月には記念式典が開かれ、今月21日には100周年を記念した地元テレビ局制作の特番が放送された。学校関係者だけでなく県民の期待も大きい中で「プレッシャーを励みに、喜びに変えて戦おうとしてきた。まず勝ててホッとしています」と安堵（あんど）の表情を見せた。

節目の年を飾るためにOBたちもバックアップ。元日本代表WTBの吉田義人氏が強化部長として指導に当たり日本ラグビー協会会長の土田雅人氏（63）も何度か秋田まで足を運んで選手たちを激励してきた。偉大な先輩たちはこの日、現地で応援。選手たちを後押しする大きな力となった。

かつては大型FWを武器に歴代最多15度の優勝回数を誇る。だが、昨季は2回戦敗退、一昨季は1回戦敗退。優勝は1987年度を最後に遠ざかり、近年は上位進出もできていない。この日も満足いく内容ではなく、沢木監督は「先を見据える余裕はないので一戦必勝」と足元を見つめた。2回戦ではシードの御所実（奈良）と対戦する。「次戦は秋工魂を見せる戦いができればと思います」。ここから新たな歴史をつくっていく。