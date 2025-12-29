「スピードスケート・全日本選手権」（２８日、長野市エムウェーブ）

女子１５００メートルが行われ、レース前にミラノ・コルティナ冬季五輪代表権を確実にしていた高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分５５秒１２で優勝した。佐藤綾乃（ＡＮＡ）が２位。堀川桃香（富士急）が３位に入り、「チーム・ゴールド」が表彰台を独占した。男子１０００メートルでは山田和哉（ウェルネット）が優勝。終了後、日本代表１４選手が発表された。

２冠を飾り、いよいよミラノへ向かう。１５００メートルでは高木が１分５５秒１２をマークして、１０００メートルに続き優勝。「つかみ始めているものが、少しずつ大きくなっている感覚は改めて感じた。明確になった課題と、オリンピックまで向き合い続けて超えていきたい」と手応えを得た。

五輪金メダルを目指すために発足させた「チーム・ゴールド」の佐藤、堀川とともに、笑顔で表彰台に立った。レースでは佐藤と同走。反省点を残しつつも、五輪参加標準記録の最高位「ＳＳ」を切る好タイムでゴールして「改善しないといけないが、収穫もあった」とうなずいた。

ゴール後には、ヨハンコーチとハグ。「このメンバーで、チームで滑るのは最後。チームの解散が決まっているのでそういう感情があった」と明かした。ただ、自身の「進退に関わる話ではない」と説明。ここからさらに高め合っていく。

本命の１５００メートル金メダルへ、残りは１カ月半。「１５００メートルを滑ることが、モチベーションを持ち続けられる理由のひとつ。自分ができることを少しでもつかんで進んでいくことが大切」と意気込んだ。