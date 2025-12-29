「全国高校ラグビー・１回戦、関西学院５０−０九州学院」（２８日、花園ラグビー場）

１回戦１４試合が行われ、関西学院（兵庫）が九州学院（熊本）を５０−０で圧倒して前回出場した２０２０年以来５年ぶりの初戦突破を果たした。創部１００年を迎えた秋田工（秋田）は専大松戸（千葉第２）に２２−１１で勝利。３０日の２回戦からは前回王者の桐蔭学園（神奈川第１）などシード８校が登場する。

５年ぶりに戻ってきた花園で関西学院フィフティーンが躍動した。時間が進むにつれて攻撃の勢いが増していく。スタンドの大歓声に包まれて勝利の味をかみしめた。

司令塔が試合を支配した。ＳＯ木山仁平（３年）の巧みなボール回しに仲間が呼応。相手に流れを渡さなかった。後半１６分には素早いパス回しでボールを受け取ると右サイドに自ら切り込んでトライ。キックで陣地を奪う前チームから一転、ボールを持って運ぶ現チームのスタイルを聖地で体現し「敵陣で多くプレーすることができてよかった」と胸を張った。

強豪・報徳学園に兵庫県予選決勝で勝利して、花園切符をつかんだ。関学大ラグビー部との合同練習をみっちり行い、フィジカル、メンタルを鍛え上げて強さを手に入れた。伝統の堅守も際立って圧巻の完封勝利。主将のＣＴＢ西浦章博（３年）は「ひたむきに前に出ることができた」と手応えを口にした。

２回戦では日本航空石川と対戦する。「ベスト８以上を成し遂げるために一戦、一戦を戦っていきたい」と主将。激戦区を勝ち上がった自信を胸に、目標の年越しを果たしてみせる。