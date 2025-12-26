関西競馬記者クラブ（加盟19社）は28日、クラブ員による投票の結果、25年関西競馬記者クラブ賞をフォーエバーヤング（牡4＝矢作）に贈ると発表した。選考理由は世界最高賞金レースのサウジCで香港の強豪馬ロマンチックウォリアーに競り勝ち、秋は世界最高峰のダートG1である米国のBCクラシックを日本調教馬として初制覇。多くのファンを感動させ、競馬界を盛り上げたため。

矢作師は「日本の競馬が積み重ねてきたもののおかげです。それを自分が果たせて、こんな喜びはないですし、これまで世界中で大きなレースを勝たせてもらった中でも格別な感じがします。来年も現役で走る予定ですので、ご声援のほどよろしくお願いいたします」と感謝。コンビを組む坂井は「本当に素晴らしい走りをしてくれました。僕もフォーエバーヤングにふさわしいジョッキーになれるよう、引き続き頑張ります」と気持ちを新たにしていた。

◆受賞 民放競馬記者クラブ賞は今年デビューし、JRA19勝を挙げた舟山瑠泉（19＝田中博）に決定。中央競馬関西放送記者クラブ賞は同じくルーキーで同16勝の田山旺佑（19＝新谷）に決まった。