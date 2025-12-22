日本ハムは２８日、ソフトバンクで２年連続最多勝に輝き、自由契約選手となった有原航平投手（３３）と入団で合意したと発表した。複数年の大型契約で、来季は２０２０年以来、６シーズンぶりの古巣復帰となる。来季就任５年目となる新庄監督のもとでの優勝に向け、球団を通じて思いを明かした。

新年を前に、日本ハムファンにとってはうれしい正式発表となった。悲願のＶへの使者となるべく、有原が来季６シーズンぶりとなる古巣復帰。球団を通じて熱い思いを明かした。

「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います。新庄監督のもと、優勝を目指して全力で腕を振り、１イニングでも長く投げチームに貢献したいです」

実績に疑いはない。日本ハムでは在籍６年で６０勝。ポスティングシステムを利用して挑戦したメジャーの舞台では、２シーズンで３勝にとどまったものの、２３年にソフトバンクに入団して日本球界に復帰すると、３年連続で２桁勝利をマーク。今季は、２年連続となる最多勝にも輝いた。

メジャー再挑戦も視野に、今月２日に自由契約に。ソフトバンクも残留交渉を続けていた中で、移籍後も良好な関係を保っていた古巣・日本ハムからのオファーに応える形となった。この日、自身のＳＮＳではソフトバンクへの感謝をつづった上で「これからは違うチームとなりますが、一野球選手として、目の前の試合に全力で腕を振っていきたいと思います」などと決意を込めた。

今季、日本ハムは４・５ゲーム差でソフトバンクに屈し、２位に終わった。ライバルからの頼れる右腕の復帰。経験豊富な男が、新庄監督のもとで新たな道を突き進む。

◇有原 航平（ありはら・こうへい）１９９２年８月１１日生まれ、広島県出身。３３歳。１９０センチ、１００キロ。右投げ右打ち。広陵では３年時に甲子園へ春夏連続出場。早大を経て１４年度ドラフト１位で、４球団競合の末に日本ハム入り。２１年１月にポスティングでレンジャーズ入り。２３年に日本復帰しソフトバンクに入団した。